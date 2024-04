Blogueiro bolsonarista divulgou número de Moraes em live | A TARDE

Criador do canal Terça Livre, Allan dos Santos, considerado foragido pela Justiça brasileira, acessou ilegalmente o número de celular do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e tentou ligar para o magistrado durante uma live, quando proferiu palavras ofensivas ao magistrado.

O blogueiro bolsonarista é investigado nos inquéritos das Fake News e das Milícias Digitais, e está proibido de criar perfis em redes sociais, a exemplo do X (antigo Twitter).

As informações constam no relatório vazado na quarta-feira, 17, da Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos EUA que analisa supostas censuras aplicadas pelo ministro na rede comandada por Elon Musk.

Segundo o documento, Moraes passou a receber “diversas ligações de cunho ofensivo e ameaças”, e aumentou após os ataques golpistas do 8 de janeiro de 2023.



"Resultou no recebimento de diversas ligações e mensagens de cunho ofensivo e ameaçador, colocando em risco a segurança pessoal do ministro e de sua família", aponta relatório.