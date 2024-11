Médico é preso suspeito matar esposa com remédio de uso restrito

Polícia investiga o caso como feminicídio - Foto: Reprodução | RBS TV

Um médico, identificado como Andre Lorscheitter Baptista, foi preso nesta terça-feira, 29, na cidade de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por suspeita de matar a esposa com medicamentos de uso hospitalar, de acordo com a Polícia Civil. Com o objetivo de induzir a esposa ao sono, o médico teria aplicado uma quantidade de Zolpidem em um sorvete.

Segundo informações do delegado Arthur Hermes Reguse, responsável pelo caso, o médico aplicou medicamentos de uso restrito que resultaram na morte dela na residência do casal. A investigação trata a morte da enfermeira Patricia Rosa dos Santos. ocorrida em 22 de outubro, como feminicídio.

De acordo com a família, no dia da morte, o suspeito do crime ligou para familiares da vítima comunicando sobre o óbito. Ao chegarem na casa, ele apresentou um atestado de um outro médico do SAMU que informava como causa da morte infarto agudo no miocárdio. A família desconfiou da versão.