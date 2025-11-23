Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Michelle Bolsonaro visita Bolsonaro preso na superintendência da PF

Ex-presidênte está preso de forma preventiva desde sábado, 22

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/11/2025 - 15:59 h
Michelle Bolsonaro visita Jair Bolsonaro, preso no sábado, 22
Michelle Bolsonaro visita Jair Bolsonaro, preso no sábado, 22 -

Michelle Bolsonaro é vista visitando o marido e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste domingo, 23, na superintendência da Polícia Federal (PF), onde eles está sob custódia desde sábado, 22.

A ex-primeira dama chegou na superintendência por volta das 15 horas em um carro preto, e entrou direto para dentro do prédio, sem falar com a imprensa.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Visita autorizada

A visita de Michelle foi autorizada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para acontecer das 15h às 17h deste domingo, 23, Michell estava em Fortaleza e iria participar de um evento na cidade de Caucaia, na região metropolitana da capital cearense quando o marido foi preso. Ela chegou em Brasília na tarde de sábado, 22.

Além disso, a defesa ainda pediu que os filhos de Bolsonaro pudessem visitá-lo. Na primeira versão do pedido, os nomes não eram informados, porém, após pedido de Moraes, os advogados indicaram Flávio, Carlos e Jair Renan.

Bolsonaro visitado

O ex-presidente já havia recebido uma visita neste domingo, 23, de seu médico e de seus advogados antes da audiência de custódia. Ele está sob acompanhamento de médicos da Polícia Federal (PF), que trabalham em um sistema de plantão para atendê-lo em caso de necessidade, conforme pedido por Moraes.

Leia Também:

Filha de lenda olímpica celebra prisão de Bolsonaro: "Grande dia"
Paranoia e surto: o que Bolsonaro disse na audiência de custódia
Bolsonaro alega "surto" e nega tentativa de fuga; prisão foi mantida
Evangélico e comunista: quem é Ismael Lopes, pastor agredido na vigília de Bolsonaro

Audiência

Durante a audiência de custódia, Bolsonaro alegou que teve “alucinações e certa paranoia”. Por esse motivo, de acordo com o mesmo, ele teria tentado violar a tornozeleira eletrônica na madrugada deste sábado, 22.

STF decidirá a prisão

Por mais que a audiência de custódia tenha acontecido, a juíza não tinha o poder para revogar a prisão. Como ela foi declarada por um ministro do STF, a decisão sobre sua manutenção cabe à Primeira Turma do Supremo.

Neste domingo, 23, o juiz somente vai repassar o relatório da audiência a Moraes e, depois, para a Primeira Turma.

A prisão de Jair Bolsonaro será analisada pela Primeira Turma do STF em sessão virtual marcada para acontecer das 8h às 20h de segunda-feira, 24. Além de Moraes, fazem parte da Primeira Turma os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bolsonaro preso Jair Bolsonao Michelle Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Michelle Bolsonaro visita Jair Bolsonaro, preso no sábado, 22
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Michelle Bolsonaro visita Jair Bolsonaro, preso no sábado, 22
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Michelle Bolsonaro visita Jair Bolsonaro, preso no sábado, 22
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Michelle Bolsonaro visita Jair Bolsonaro, preso no sábado, 22
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x