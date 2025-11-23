Michelle Bolsonaro visita Bolsonaro preso na superintendência da PF

Michelle Bolsonaro visita Jair Bolsonaro, preso no sábado, 22 - Foto: Reprodução | GloboNews

Michelle Bolsonaro é vista visitando o marido e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste domingo, 23, na superintendência da Polícia Federal (PF), onde eles está sob custódia desde sábado, 22.

A ex-primeira dama chegou na superintendência por volta das 15 horas em um carro preto, e entrou direto para dentro do prédio, sem falar com a imprensa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Visita autorizada

A visita de Michelle foi autorizada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para acontecer das 15h às 17h deste domingo, 23, Michell estava em Fortaleza e iria participar de um evento na cidade de Caucaia, na região metropolitana da capital cearense quando o marido foi preso. Ela chegou em Brasília na tarde de sábado, 22.

Além disso, a defesa ainda pediu que os filhos de Bolsonaro pudessem visitá-lo. Na primeira versão do pedido, os nomes não eram informados, porém, após pedido de Moraes, os advogados indicaram Flávio, Carlos e Jair Renan.

Bolsonaro visitado

O ex-presidente já havia recebido uma visita neste domingo, 23, de seu médico e de seus advogados antes da audiência de custódia. Ele está sob acompanhamento de médicos da Polícia Federal (PF), que trabalham em um sistema de plantão para atendê-lo em caso de necessidade, conforme pedido por Moraes.

Audiência

Durante a audiência de custódia, Bolsonaro alegou que teve “alucinações e certa paranoia”. Por esse motivo, de acordo com o mesmo, ele teria tentado violar a tornozeleira eletrônica na madrugada deste sábado, 22.

STF decidirá a prisão

Por mais que a audiência de custódia tenha acontecido, a juíza não tinha o poder para revogar a prisão. Como ela foi declarada por um ministro do STF, a decisão sobre sua manutenção cabe à Primeira Turma do Supremo.

Neste domingo, 23, o juiz somente vai repassar o relatório da audiência a Moraes e, depois, para a Primeira Turma.

A prisão de Jair Bolsonaro será analisada pela Primeira Turma do STF em sessão virtual marcada para acontecer das 8h às 20h de segunda-feira, 24. Além de Moraes, fazem parte da Primeira Turma os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.