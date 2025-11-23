SURTO
Pregabalina e sertralina: remédios que Bolsonaro culpa por paranoia
Medicamentos foram citados pelo ex-presidente durante audiência de custódia
Por Gabriela Araújo
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) faz uso de dois medicamentos, que segundo ele, causaram “paranoia” e o impulsionou a tentar romper a tornozeleira eletrônica.
Os remédios citados pelo ex-mandatário, durante audiência de custódia, são:
- Pregabalina;
- Sertralina.
Durante depoimento, o ex-mandatário apontou os medicamentos como responsáveis pelo “surto” de sexta-feira, 21, para sábado, 22, data em que foi preso pela violação do equipamento, às 00h08, de acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo Bolsonaro, os remédios “interagem de forma inadequada” no seu organismo foram receitado por médicos diferentes: Cláudio Birolini, Leandro Chenique e Marina Graziottin Pasolini, conforme a ata da audiência, Marina foi a responsável por prescrever o último medicamento sem comunicar aos demais profissionais.
Pregabalina e Sertralina: para que servem?
Pregabalina
Medicamento é usado para controlar crises convulsivas, dores intensas e funciona também como ansiolítico. O remédio é indicado para os seguintes casos:
- transtorno de ansiedade generalizante;
- fibromialgia;
- epilepsia;
- dor neuropática;
- neuropatia pós-herpética.
Sertralina
Medicamento antidepressivo que aumenta a disponibilidade de serotonina no cérebro, substância ligada ao humor, ao bem-estar e controle da ansiedade.
Remédio é indicado para:
- Depressão, inclusive quando há sintomas de ansiedade;
- Transtorno de pânico;
- Transtorno de estresse pós-traumático;
- Fobia social;
- Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC);
- Síndrome da tensão pré-menstrual (TPM).
