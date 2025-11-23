Menu
SURTO

Pregabalina e sertralina: remédios que Bolsonaro culpa por paranoia

Medicamentos foram citados pelo ex-presidente durante audiência de custódia

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

23/11/2025 - 15:56 h | Atualizada em 23/11/2025 - 16:09
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue preso em Brasília
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue preso em Brasília -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) faz uso de dois medicamentos, que segundo ele, causaram “paranoia” e o impulsionou a tentar romper a tornozeleira eletrônica.

Os remédios citados pelo ex-mandatário, durante audiência de custódia, são:

  • Pregabalina;
  • Sertralina.

Durante depoimento, o ex-mandatário apontou os medicamentos como responsáveis pelo “surto” de sexta-feira, 21, para sábado, 22, data em que foi preso pela violação do equipamento, às 00h08, de acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Bolsonaro, os remédios “interagem de forma inadequada” no seu organismo foram receitado por médicos diferentes: Cláudio Birolini, Leandro Chenique e Marina Graziottin Pasolini, conforme a ata da audiência, Marina foi a responsável por prescrever o último medicamento sem comunicar aos demais profissionais.

Pregabalina e Sertralina: para que servem?

Pregabalina

Medicamento é usado para controlar crises convulsivas, dores intensas e funciona também como ansiolítico. O remédio é indicado para os seguintes casos:

  • transtorno de ansiedade generalizante;
  • fibromialgia;
  • epilepsia;
  • dor neuropática;
  • neuropatia pós-herpética.

Sertralina

Medicamento antidepressivo que aumenta a disponibilidade de serotonina no cérebro, substância ligada ao humor, ao bem-estar e controle da ansiedade.

Remédio é indicado para:

  • Depressão, inclusive quando há sintomas de ansiedade;
  • Transtorno de pânico;
  • Transtorno de estresse pós-traumático;
  • Fobia social;
  • Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC);
  • Síndrome da tensão pré-menstrual (TPM).

Bolsonaro bolsonaro preso Jair Bolsonaro

