Moraes autoriza que filhos de Bolsonaro visitem o pai preso

Alexandre de Moraes libera que filhos de Jair Bolsonaro visitem o pai - Foto: Evaristo Sa/AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, neste domingo, 23, que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizem visitas ao pai na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, local onde o mesmo está preso desde sábado, 22.

Por mais que os filhos de Bolsonaro possam o ver, eles não pode ir de forma simultânea, o ministro do STF designou datas específicas para cada um, confira:

Carlos Bolsonaro: terça-feira, 25, das 9h às 11h;

Flávio Bolsonaro: terça-feira, 25, das 9h às 11h;

Jair Renan: quinta-feira, 27, das 9h às 11.

Vale ressaltar que os dois primeiros não poderão ver o pai de forma simultânea.

Nesta mesma decisão, Alexandre de Moraes manteve a autorização da entrada da equipe médica sem aval prévio da Justiça, além da disponibilização de tratamento médico integral.