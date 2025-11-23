Menu
BOLSONARO PRESO

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Ex-presidente foi visto no final da tarde deste domingo, 23

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/11/2025 - 19:24 h | Atualizada em 23/11/2025 - 20:18
Bolsonaro foi preso na manhã do sábado, 22
Bolsonaro foi preso na manhã do sábado, 22

Pela primeira vez, desde sua prisão preventiva, na manhã do sábado, 22, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi registrado em imagem pública na tarde deste domingo, 23, na sede da Polícia Federal em Brasília.

Na foto, Bolsonaro aparece acompanhando a esposa, Michelle, quando ela deixava o local após uma visita autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que durou cerca de duas horas.

Veja primeira foto e vídeo de Bolsonaro preso

Bolsonaro estava acompanhado de Michelle
Bolsonaro estava acompanhado de Michelle | Foto: AFP

Michelle carregava uma sacola com pertences pessoais do marido e acenou para os apoiadores que permaneciam acampados nas proximidades da sede da PF.

