Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF
Ex-presidente foi visto no final da tarde deste domingo, 23
Por Andrêzza Moura
Pela primeira vez, desde sua prisão preventiva, na manhã do sábado, 22, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi registrado em imagem pública na tarde deste domingo, 23, na sede da Polícia Federal em Brasília.
Na foto, Bolsonaro aparece acompanhando a esposa, Michelle, quando ela deixava o local após uma visita autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que durou cerca de duas horas.
Michelle carregava uma sacola com pertences pessoais do marido e acenou para os apoiadores que permaneciam acampados nas proximidades da sede da PF.
