Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NO XILINDRÓ

Moraes decreta prisão imediata de Ramagem após saída clandestina

Deputado é um dos militares condenados por tentativa de golpe de Estado

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

21/11/2025 - 13:46 h | Atualizada em 21/11/2025 - 14:03
Deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ)
Deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) -

A saída do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) do Brasil, em setembro, resultou no pedido de prisão imediata determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira, 21.

O parlamentar está em Miami, nos Estados Unidos (EUA), de acordo com informações da Polícia Federal (PF). O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro se abrigou no país americano desde o fim do julgamento da trama golpistaque resultou na sua condenação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão definido pela primeira turma do STF. Nesse sentido, o parlamentar tinha medidas cautelares que restringia a sua saída do país, culminando no seu pedido de prisão. Entre as medidas impostas estavam:

  • Proibição de se ausentar do país;
  • Determinação da entrega de todos os seus passaportes.

Leia Também:

PL Antifacção pode ser derrubado na Câmara após voto de Ramagem
Torres e Ramagem podem ser afastados da PF até o fim do ano
Bolsonaro no STF: advogado de Ramagem aponta erro em alegações finais

A PF ainda apura de que forma Ramagem deixou o Brasil para fugir da condenação do STF. O pedido de prisão enviado pela corporação foi encaminhado em sigilo à Corte.

Afastamento da Câmara dos Deputados

Na última terça-feira, 18, Ramagem pediu à Câmara, o acesso para utilizar o celular em outro país, segundo informações da TV Globo.

Durante o seu afastamento do Legislativo, o parlamentar usou atestados médicos para justificar a sua ausência das atividades.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

deputado Alexandre Ramagem ministro alexandre de moraes STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ)
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ)
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ)
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ)
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x