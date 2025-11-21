NO XILINDRÓ
Moraes decreta prisão imediata de Ramagem após saída clandestina
Deputado é um dos militares condenados por tentativa de golpe de Estado
Por Gabriela Araújo
A saída do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) do Brasil, em setembro, resultou no pedido de prisão imediata determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira, 21.
O parlamentar está em Miami, nos Estados Unidos (EUA), de acordo com informações da Polícia Federal (PF). O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro se abrigou no país americano desde o fim do julgamento da trama golpistaque resultou na sua condenação.
Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão definido pela primeira turma do STF. Nesse sentido, o parlamentar tinha medidas cautelares que restringia a sua saída do país, culminando no seu pedido de prisão. Entre as medidas impostas estavam:
- Proibição de se ausentar do país;
- Determinação da entrega de todos os seus passaportes.
A PF ainda apura de que forma Ramagem deixou o Brasil para fugir da condenação do STF. O pedido de prisão enviado pela corporação foi encaminhado em sigilo à Corte.
Afastamento da Câmara dos Deputados
Na última terça-feira, 18, Ramagem pediu à Câmara, o acesso para utilizar o celular em outro país, segundo informações da TV Globo.
Durante o seu afastamento do Legislativo, o parlamentar usou atestados médicos para justificar a sua ausência das atividades.
