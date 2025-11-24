Menu
POLÍTICA

Ex-prefeito volta a 'cair da cadeira' após retorno de Brito à Câmara

Sérgio Brito (PSD) foi exonerado da Seinfra no último dia 11 e não retornou ao cargo

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

24/11/2025 - 9:08 h | Atualizada em 24/11/2025 - 9:34
Sérgio Brito e Charles Fernandes
Sérgio Brito e Charles Fernandes -

A exoneração de Sérgio Brito da Secretaria estadual de Infraestrutura (Seinfra) para retomar às atividades na Câmara dos Deputados, em Brasília, chamou atenção por um fator: diferente do colega de Executivo, o secretário Afonso Florence (Casa Civil), que fez um "bate-volta" na capital federal e já retornou ao cargo, Brito permanece distante do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A movimentação fez com que o então titular do cargo na Câmara dos Deputados, Charles Fernandes (PSD), o ex-prefeito de Guanambi, sudoeste do estado, "caísse da cadeira" mais uma vez.

Histórico de "bate-volta"

Aliás, o pessedista tem um histórico de "bate-volta" entre o município conhecido como "Beija-Flor do Sertão" e o Congresso Nacional. Isso porque, nas duas eleições nas quais ele se candidatou a deputado federal, ele acabou na suplência.

Em 2018, ele recebeu 74.116 votos, cerca de 15 mil a menos que o último eleito do partido, José Nunes — o PSD elegeu quatro nomes naquele pleito. Fernandes só conseguiu chegar à Câmara Federal após Luiz Caetano ter tido sua candidatura declarada inelegível.

Segunda vez "na fila"

Quatro anos depois, em nova tentativa, mais uma vez acabou na suplência. O desempenho foi até melhor em relação a 2018, quando atingiu 99.815 votos.

No entanto, o último postulante do PSD que acabou eleito foi Paulo Magalhães Júnior, que obteve 107.093 votos — a legenda colocou seis nomes na Câmara em 2022.

Porém, em 2023, em uma movimentação para ampliar os espaços do PSD na gestão Jerônimo Rodrigues (PT), Sérgio Brito foi alçado a secretário de Infraestrutura e, com isso, Charles Fernandes assumiu novamente o mandato em Brasília.

Agora, com a volta de Brito à Câmara, restou a Charles Fernandes, pelo menos por enquanto voltar à suplência.

Câmara dos Deputados Charles Fernandes guanambi PSD seinfra Sérgio Brito suplência

