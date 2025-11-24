Conformado? General Heleno reage após possibilidade de prisão

General Augusto Heleno foi condenado a 21 anos na trama golpista - Foto: Marcos Correa / PR

O general Augusto Heleno, condenado a 21 anos de prisão no julgamento da trama golpista, em setembro, parece resignado quanto a possibilidade de cumprir a pena em regime fechado em uma unidade militar do Exército.

Apesar disso, aos 78 anos, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Jair Bolsonaro (PL) não tem alterado a sua rotina. No local onde mora, em Brasília, ele continua realizando suas caminhadas e exercícios.

“Estou esperando as coisas acontecerem”, disse à CNN, mesmo ressaltando não ter tido envolvimento com os fatos investigados. A defesa dele chegou a apresentar recursos, mas eles foram negados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Questionado se vê chance de reverter o cenário, Heleno respondeu que não acredita na possibilidade: "Agora é só esperar eles virem me pegar", afirmou ele à publicação.

STF se reúne após prisão: saiba como será a decisão sobre Bolsonaro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir, nesta segunda-feira, 24, se mantém a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), detido no último sábado, 22, após decisão do ministro da Corte, Alexandre de Moraes.

No domingo, 23, o liberal passou por audiência de custódia na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, que manteve a prisão preventiva.

O julgamento será em plenário virtual e terá início a partir das 8h. Nesse formato, os ministros depositam seus votos na página eletrônica da Corte.

Participam do julgamento o presidente da Turma, ministro Flávio Dino, e os ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Moraes, por ser o autor da decisão, não vota.