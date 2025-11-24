Luís Eduardo Magalhães é destaque em ranking de sustentabilidade fiscal

Júnior Marabá (PP) é prefeito de Luis Eduardo Magalhães - Foto: Reprodução/Instagram @junior.maraba

A cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, ficou em quarto lugar na região Nordeste dentro do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que mede a sustentabilidade fiscal dos municípios.

Com 48,55 pontos, LEM ficou à frente de grandes capitais nordestinas, como Recife e Fortaleza. Na Bahia, superou importantes centros como Camaçari (Região Metropolitana de Salvador) e Feira de Santana (centro-norte do estado).

Reconhecimento

"Esse reconhecimento mostra que Luís Eduardo Magalhães está no caminho certo. Prezamos por uma gestão responsável, que cuida das contas públicas e garante condições para investir em áreas essenciais", afirmou Júnior Marabá (PP), prefeito de Luís Eduardo Magalhães.

"Estar entre as cidades mais bem avaliadas do Nordeste em sustentabilidade fiscal reforça o nosso compromisso com o futuro da nossa população", completou o gestor pepista.

Além disso, entre os municípios om população entre 100 mil e 150 mil habitantes, Luís Eduardo Magalhães é a 1ª colocada, liderando o ranking em sua faixa populacional.

Salvador em 4º lugar no ranking nacional

Outra cidade da Bahia que aparece em destaque no ranking elaborado pela CLP é Salvador. A capital baiana aparece na quarta colocação, atrás de São Paulo e das cidades de Canaã dos Carajás e Barcarena, ambas no Pará.

O que significa sustentabilidade fiscal?

Trata-se da capacidade do município de manter suas contas organizadas, gastando com responsabilidade, equilibrando o que arrecada com o que investe e evitando dívidas desnecessárias.