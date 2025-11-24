Turista mineiro morre afogado em praia de destino turístico da Bahia

Praia do Tororão, em Prado - Foto: Reprodução/Google Maps

Um turista de Minas Gerais identificado como Edevaldo Rodrigues de Souza, de 37 anos, morreu afogado no sábado, 22, depois de ser arrastado por uma correnteza na praia do Tororão, em Prado, no sul da Bahia.

De acordo com informações preliminares, a esposa dele, de 37 anos, também se afogou, mas foi resgatada por banhistas. O casal, natural de Santa Maria do Suaçuí (MG), estava a passeio na cidade.

A mulher recebeu atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O corpo de Edevaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju (BA), onde passou por necropsia, e foi liberado nesse domingo, 23.