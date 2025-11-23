Menu
ATENÇÃO

Alerta na Bahia: 345 cidades podem enfrentar chuvas intensas nas próximas horas

Inmet prevê também ventos de até 60 km/h

Andrêzza Moura

23/11/2025 - 21:14 h | Atualizada em 23/11/2025 - 21:27
Chuvas podem atingir a Bahia já nas primeiras horas desta segunda-feira, 24
O início da semana será marcado por tempo instável em grande parte da Bahia. Um alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que 345 municípios do estado têm risco de enfrentar chuvas intensas até as 10h desta segunda-feira, 24, em um cenário que exige atenção, mas sem previsão de grandes impactos.

Segundo informações do órgão, diferentes regiões - incluindo o centro-sul, nordeste, sul, centro-norte, Metropolitana de Salvador, extremo oeste e o Vale São-Franciscano -, podem registrar precipitações que variam entre 20 e 30 mm por hora, podendo alcançar até 50 mm no acumulado do dia.

A mudança no tempo também pode trazer ventos moderados, que podem chegar a 60 km/h, e episódios isolados de granizo. Apesar da instabilidade, o risco de transtornos graves, como quedas de energia, alagamentos, descargas elétricas e queda de galhos, é considerado baixo.

O Inmet recomenda que moradores fiquem atentos às atualizações meteorológicas e evitem exposição em áreas abertas durante possíveis rajadas de vento.

