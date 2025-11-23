Expande Capão encerra com debates lotados sobre ancestralidade, ciência e futuro

Comunidade lota mesas sobre psicodelia brasileira - Foto: Divulgação | Olhos de Lince

O Vale do Capão se despediu, neste sábado, 22, de uma primeira edição histórica do Expande Capão. Foram três dias em que o coreto da vila, iluminado por luzes, símbolos e cores, se transformou em um grande círculo de conversa, um espaço quente e receptivo de trocas profundas.

Moradores, visitantes, estudiosos e curiosos sentaram lado a lado para ouvir, perguntar e refletir sobre cuidado, ancestralidade, ciência e futuro. Em todos os encontros, o público lotou o espaço, ocupando cada cadeira, degrau, canto, sempre com olhares atentos e corações abertos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mais do que um fórum, o Expande Capão nasceu como um movimento de reconexão com o território, com as memórias ancestrais, com a ciência em prol da saúde mental, com as comunidades tradicionais que guardam saberes milenares e o potencial transformador dos estados ampliados de consciência.

Foi um encontro inédito entre povos originários e a ciência psicodélica, abrindo espaço para temas como território, pertencimento, regulação, comunicação, medicina indígena, cannabis, psicodelia brasileira e ética do cuidado foram debatidos por 18 convidados.

Sábado de integração e futuro

O último dia do evento foi dedicado ao eixo “Cuidado, integração e futuro”, reunindo pesquisadores, terapeutas e lideranças indígenas em conversas sobre novos modelos terapêuticos e o que esperar das regulações que se aproximam.

Glauber Loures de Assis (doutor em Sociologia e fundador da igreja do Santo Daime Céu da Divina Estrela), Adana Kambeba (primeira médica do seu povo e articuladora entre medicina indígena e científica) e Marco Algorta (pioneiro no desenvolvimento da indústria canábica na América Latina) abriram a tarde discutindo formas mais comunitárias e afetivas de cuidado na mesa “Novos modelos: famílias psicodélicas”.

“Existe um tabu ligado a cosmofobia, a guerra às pessoas minoritárias, às comunidades pretas, às comunidades indígenas, que impede qualquer debate sincero e saudável sobre as famílias que se reúnem dentro de comunidades que utilizam plantas sagradas, como é o caso da Ayahuasca. Só que isso não é só uma questão de perseguir drogas, é uma questão que está impedindo as pessoas terem seus direitos humanos respeitados. No Brasil, por exemplo, existe o risco das famílias perderem as custódias das crianças porque elas fazem parte de comunidades ayahuasqueiras”, conta Glauber.

Glauber reforçou ainda a necessidade de fazer uma mudança de paradigma em olhar para a cura, não somente do ponto de vista clínico, mas também do ponto de vista integral e social.

“Psicodélicos são também sobre as nossas relações sociais, sobre as nossas relações familiares e, no momento que a gente está com a condição de expandir a nossa consciência,a gente entende que é também sobre a nossa relação com as plantas, com a floresta, com os rios, com as montanhas e com todas as bioculturas e os biomas”, completa.

| Foto: Divulgação | Olhos de Lince

Na segunda mesa, a “Integração e preparação: o antes e o depois da experiência”, Iago Lôbo (psicólogo e fundador do observatório Micélio de Notícias), Tábata Gerk (especialista em terapia e integração psicodélicas), e Dra. Cecília Nizarala (médica prescritora canábica e representante da igreja do Santo Daime Centro Livre Estrela Azul) abordaram o que muitas vezes fica fora dos holofotes: o tempo que antecede e sucede os rituais, cerimônias ou terapias.

Fechando o dia, Augusto Vitale (socioanalista e pesquisador pela Universidad de la República do Uruguai), Jairo Lima (indigenista e conselheiro sênior do Instituto Yorenka Tasorentsi), Diogo Busse e a Dra. Mariane Ventura (médica prescritora canábica) discutiram caminhos possíveis para políticas públicas que respeitem saberes tradicionais, garantam segurança e evitem retrocessos, na mesa “Regulações do futuro: queremos regular os psicodélicos?”.

“Foi muito importante esse processo de discussão da regulamentação das chamadas substâncias psicodélicas que, no caso da Ayahuasca, prefiro chamar de biocultura. Isso é importante porque nos ajuda, com base nos dados que eu apresentei, a percebermos a amplitude da globalização da Ayahuasca e a necessidade de traçar, ao menos, certos acordos éticos para que possamos, a partir daí, construirmos todo um processo participativo e coletivo de regulação, se for necessário”, comentou Jairo.

A potência do encontro

Durante todo o evento, a palavra “encontro” apareceu como um fio que costurou falas, gestos e desejos. Cada convidado, ao seu modo, trouxe visões que dialogaram entre si, revelando que o futuro do cuidado e da consciência é, necessariamente, plural.

E o público respondeu à altura: sejam moradores antigos, jovens pesquisadores, mulheres da comunidade, viajantes de passagem ou famílias que pararam para ouvir.

“Para mim foi incrível ver a grandiosidade dos profissionais que estão aqui oferecendo esse conhecimento de forma gratuita no Coreto. Esse último dia, especialmente o tema sobre famílias psicodélicas, me pegou muito porque esse olhar integrativo pra comunidade, pras famílias, é algo que precisa ser um pouco mais visto. Tudo me emocionou bastante porque é bem atual e é bem urgente, e ao mesmo tempo elucida, traz muita consciência”, disse Bianca Lutti, de 31 anos, moradora do Vale do Capão.

Ana Costa e amigos durante o Expande Capão | Foto: Divulgação | Olhos de Lince

O evento também atraiu turistas de várias regiões. A baiana Ana Costa saiu de Barra dos Mendes, ao lado de quatro amigos, para acompanhar a programação no Coreto.

“Foi um evento de só aprendizado. Trocar experiências, perceber como o mundo dos psicodélicos está abrindo nova consciência na sociedade e isso é um estudo maravilhoso que enche o nosso coração de amor e de paz. É só gratidão por estar aqui, é só gratidão por tanta informação, é só gratidão por essas mesas incríveis que vieram discutir, assuntos que vão agregar ao nosso crescimento”, disse.

Expande Capão

O Expande Capão tem organização e coordenação da Viramundo Produções, com produção executiva da Trevo Produções, além do apoio da Prefeitura de Palmeiras e patrocínio da aLeda.

A aLeda levou ao Vale do Capão uma ativação que aproximou ainda mais a marca do público. Durante os três dias de evento, representantes distribuíram produtos, apresentaram novidades e interagiram diretamente com visitantes de todas as idades. A ação reforçou o compromisso da marca com iniciativas que promovem informação, cuidado e liberdade.