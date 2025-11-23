Lauro de Freitas decreta emergência após chuvas intensas

Alagamentos em Lauro de Freitas - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), declarou situação de emergência em todo o território municipal após a onda de fortes chuvas que atingiu a cidade nos últimos dias. O decreto, assinado pela prefeita Débora Regis (União), foi publicado neste sábado, 22, no Diário Oficial, depois que a Defesa Civil identificou estragos significativos provocados pela instabilidade climática.

De acordo com o documento, o município foi impactado por uma tempestade convectiva de nível II, responsável por gerar enxurradas, alagamentos, erosões e aumento repentino do nível de rios e canais. Diversos bairros foram atingidos, resultando em famílias desalojadas, imóveis danificados, ruas bloqueadas e comprometimento da rede de drenagem.

A prefeitura afirma que os prejuízos superam a capacidade de resposta com recursos próprios, o que torna indispensável o apoio dos governos estadual e federal para ações de assistência humanitária e reconstrução. O decreto tem validade de 180 dias e entrou em vigor imediatamente.

Cidade segue em alerta neste domingo

Mesmo após a fase mais crítica da frente fria, Lauro de Freitas permanece na lista de municípios sob alerta para novas pancadas intensas neste domingo (23). O aviso prevê 20 a 30 mm/h ou até 50 mm de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O risco, segundo o Inmet, é considerado baixo para cortes de energia, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas — mas a orientação é que a população mantenha atenção redobrada enquanto o alerta estiver ativo.

Evento adiado por causa da chuva

Por conta da condição climática severa, o município precisou adiar o Celebra Lauro, evento gospel gratuito que seria realizado na sexta (21) e sábado (22) na Praça Matriz. A cidade estava sob Alerta Laranja, emitido pelo Inmet, devido ao grande volume de chuva registrado em pouco tempo.