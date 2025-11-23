Mais de mil pessoas tiveram casas afetadas por fortes chuvas na Bahia

Volumes de chuva chegaram a quase três vezes a média climatológica em algumas regiões da cidade - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Cerca de 1.074 pessoas foram afetadas pelas chuvas que atingiram o município de Araci, no nordeste da Bahia. Até a última sexta-feira, 21, a prefeitura teria contabilizado ao menos 372 famílias impactadas nas cidade que soma pouco mais de 48 mil habitantes.

De acordo com a gestão do município, as famílias que tiveram suas residências afetadas precisaram deixar suas casas de forma temporária por conta da água e da perda de móveis, eletrodomésticos e outros itens essenciais.

Algumas localidades como Bairro Santo Antônio, Saída do Maracujá, Saída para João Vieira, Rua do Matadouro (Praça) e Bombinha foram afetadas e receberam algumas ações emergenciais:

recuperação de rede de esgoto;

limpeza;

drenagem de pontos alagados;

remoção de móveis e materiais danificados.

Alguns locais foram designados como pontos de apoio e abrigos provisórios o Centro Paroquial (Escola Nilton Santiago) e a Escola Erasmo.

Ao longo da semana, vários pontos da cidade registraram alagamentos. A prefeita do município, Keinha Jesus (PDT), chegou até a solicitar ajuda do governo do estado. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a prefeita aparece em uma rua completamente tomada pela água, que ainda ultrapassa a altura de seus joelhos.

“Há muitos anos eu vi isso aqui com muita água, mas da forma de hoje é assustador”, afirmou.

Até as 10h deste domingo (23), a cidade permanecia sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para fortes chuvas, que poderiam chegar a 100 mm/dia. O novo alerta do Inmet para a Bahia, válido até a manhã desta segunda (24), já não consta a cidade de Araci.