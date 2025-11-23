Menu
BAHIA

Mais de mil pessoas tiveram casas afetadas por fortes chuvas na Bahia

Ao menos 372 famílias tiveram suas casas danificadas pelo mau tempo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/11/2025 - 17:49 h
Volumes de chuva chegaram a quase três vezes a média climatológica em algumas regiões da cidade
Volumes de chuva chegaram a quase três vezes a média climatológica em algumas regiões da cidade

Cerca de 1.074 pessoas foram afetadas pelas chuvas que atingiram o município de Araci, no nordeste da Bahia. Até a última sexta-feira, 21, a prefeitura teria contabilizado ao menos 372 famílias impactadas nas cidade que soma pouco mais de 48 mil habitantes.

De acordo com a gestão do município, as famílias que tiveram suas residências afetadas precisaram deixar suas casas de forma temporária por conta da água e da perda de móveis, eletrodomésticos e outros itens essenciais.

Algumas localidades como Bairro Santo Antônio, Saída do Maracujá, Saída para João Vieira, Rua do Matadouro (Praça) e Bombinha foram afetadas e receberam algumas ações emergenciais:

  • recuperação de rede de esgoto;
  • limpeza;
  • drenagem de pontos alagados;
  • remoção de móveis e materiais danificados.

Alguns locais foram designados como pontos de apoio e abrigos provisórios o Centro Paroquial (Escola Nilton Santiago) e a Escola Erasmo.

Jerônimo visita cidade na Bahia mais prejudicada pelas chuvas

Ao longo da semana, vários pontos da cidade registraram alagamentos. A prefeita do município, Keinha Jesus (PDT), chegou até a solicitar ajuda do governo do estado. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a prefeita aparece em uma rua completamente tomada pela água, que ainda ultrapassa a altura de seus joelhos.

“Há muitos anos eu vi isso aqui com muita água, mas da forma de hoje é assustador”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Keinha Jesus (@keinha.12)

Até as 10h deste domingo (23), a cidade permanecia sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para fortes chuvas, que poderiam chegar a 100 mm/dia. O novo alerta do Inmet para a Bahia, válido até a manhã desta segunda (24), já não consta a cidade de Araci.

Tags:

araci Bahia Chuvas

Ver todas

x