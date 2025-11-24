Feira de Santana abre 420 vagas gratuitas para cursos de qualificação

Cursos serão gratuitos - Foto: Valto Novaes | Secom PMFS

Moradores de Feira de Santana que buscam qualificação para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho terão a oportunidade de participar de cursos gratuitos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Ao todo, serão disponibilizadas 420 vagas nas áreas de Programador Web, Eletricista Predial e Desenhista Mecânico.

As inscrições começam nesta terça-feira, 25, e serão realizadas somente de forma presencial, das 8h às 12h, na Casa do Trabalhador, situada na Rua Desembargador Filinto Bastos, nº 527 A (antiga Rua de Aurora). A inscrição é gratuita e os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de escolaridade. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Inscrições serão realizadas na Casa do Trabalhador | Foto: Valdenir Lima | Secom PMFS

O diretor da Casa do Trabalhador, Magno Felzemburgh, destaca que a iniciativa representa uma oportunidade importante para quem busca ampliar possibilidades na vida profissional, especialmente entre os jovens. “A cada nova parceria com o SENAI, cresce a oportunidade de formação de qualidade para a população. Esses cursos transformam trajetórias e ampliam horizontes”, pontuou.

As aulas serão ministradas nos dias 27 de novembro e 1º de dezembro, com conteúdo focado na prática profissional e orientações voltadas à empregabilidade. A proposta atende à demanda crescente de setores industriais e de serviços na região, fortalecendo a formação de mão de obra qualificada.

