BOLSONARO PRESO

PL faz reunião urgente à porta fechada após prisão de Bolsonaro

Encontro é coordenado por presidente nacional da sigla

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

24/11/2025 - 15:18 h
Bolsonaro está preso desde sábado, 24
Bolsonaro está preso desde sábado, 24 -

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, se reuniu com a bancada da legenda de parlamentares da legenda, nesta segunda-feira, 24, em Brasília. O encontro, em caráter de urgência, ocorreu dois dias após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, principal quadro político da sigla.

Segundo a assessoria do PL, a reunião, que acontece à porta fechada, tem como objetivo o "alinhamento estratégico e dos próximos encaminhamentos" do partido, que hoje conta com uma bancada de quase 100 deputados federais.

"A bancada de deputados e senadores do Partido Liberal se reunirá nesta segunda-feira, dia 24 de novembro, às 14h, em Brasília, a pedido do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para tratar de alinhamento estratégico e dos próximos encaminhamentos do partido", diz trecho da nota divulgada pelo PL.

Prisão de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal no sábado, 22, após decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado alegou que o político tentou violar a tornozeleira.

Moraes também citou a vigília organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, que ocorreu na porta do condomínio em que ele estava cumprindo regime domiciliar.

STF decide manter prisão

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva de Bolsonaro, em sessão que ocorreu nesta segunda, 24. Ao todo, foram quatro votos pela manutenção.

Bolsonaro está na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde recebeu visita da esposa, Michelle Bolsonaro (PL).

x