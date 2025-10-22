Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Bolsonaro pode não mais ter contato com Valdemar

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou pela reabertura de processo contra presidente do PL

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

22/10/2025 - 7:52 h
Ex-presidente Jair Bolsonaro e presidente nacional do Pl, Valdemar Costa Neto
Ex-presidente Jair Bolsonaro e presidente nacional do Pl, Valdemar Costa Neto -

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar a reabertura de processo contra o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pela trama golpista, a expectativa é a de que o dirigente seja novamente impedido, pela Corte, de manter contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A reabertura foi sugerida pelo magistrado no julgamento do núcleo 4 da trama golpista, o “núcleo da desinformação”. Os ministros da Primeira Turma seguiram a posição de Moraes.

A última vez que Bolsonaro e Valdemar se encontraram foi na segunda-feira, 20. Antes, em agosto, o dirigente partidário já havia feito outra visita ao liberal, que está em prisão domiciliar. Nos encontros, eles articulavam ações do bolsonarismo no Congresso, como a busca pela anistia, e questões relacionadas às eleições de 2026.

Leia Também:

Moraes toma decisão sobre investigação contra presidente do PL
Moraes chama de “bizarro” relatório do PL sobre urnas eletrônicas
Valdemar barra Eduardo Bolsonaro à presidência: "Vai matar o pai"

Naquele mesmo mês, ao decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro, por descumprimento de medidas cautelares, Moraes reiterou que o ex-presidente não poderia manter qualquer contato com alvos das ações penais e do inquérito relacionados à tentativa de golpe, “inclusive por intermédio de terceiros”.

No entanto, esta não seria a primeira vez que Bolsonaro e Valdemar deixariam de manter contato. Entre fevereiro de 2024 e março de 2025 eles ficaram sem se falar, exatamente por causa das investigações.

O impedimento para que ambos entrassem em contato, segundo o colunista Guilherme Amado, era frequentemente citado por bolsonaristas como tentativa de Moraes de “asfixiar” politicamente o PL.

Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro STF Valdemar Costa Neto

x