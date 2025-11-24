Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESTAQUE

Editor de política de A TARDE vence Prêmio Jânio Lopo pela terceira vez

Eduardo Dias foi escolhido por 19 vereadores como destaque da Câmara de Salvador

Redação

Por Redação

24/11/2025 - 11:16 h | Atualizada em 24/11/2025 - 14:35
Eduardo Dias, vencedor do prêmio Jânio Lopo
Eduardo Dias, vencedor do prêmio Jânio Lopo -

O editor de política de A TARDE, Eduardo Dias, venceu, pela terceira vez, o Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo - Ano 2025 (10ª edição) após votação entre os vereadores da Câmara Municipal de Salvador.

Instituído em 2010, como projeto de autoria do vereador Teo Senna (PSDB), a premiação tem como objetivo destacar o trabalho dos profissionais de imprensa que fazem a cobertura do dia-a-dia do Legislativo Municipal, além de prestar uma homenagem ao jornalista Jânio Lopo, que morreu em 5 de março do ano que a honraria entrou em vigor.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vencedor na categoria Impresso, com 19 votos, por seu trabalho no Jornal A TARDE, Eduardo Dias agradeceu o reconhecimento.

“Feliz por mais uma vez ser reconhecido com o Prêmio Jânio Lopo. Esse prêmio é fruto do trabalho em equipe ao longo do ano. É um conjunto de forças que unimos para formar uma equipe sólida e engajada e também do trabalho realizado no Grupo A TARDE, que nos dá todo suporte para atuar com excelência e alcançarmos sempre lugares de destaque”.

Eduardo Dias e o vereador Téo Senna, autor da honraria
Eduardo Dias e o vereador Téo Senna, autor da honraria | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Também foram vencedores os repórteres Adriana Planzo (Classe Política) e Carlos Júnior (Informe Baiano). Em TV, o vencedor foi Victor Pinto (TV Band). Na categoria rádio, o eleito foi André Spínola (Rádio CBN Salvador).

Leia Também:

Câmara de Salvador realiza votação para Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo
Jornalistas de A TARDE comentam 2ª vitória no Prêmio Jânio Lopo
Jornalistas de A TARDE recebem Prêmio Jânio Lopo pela 2ª vez
Jornalistas de A TARDE vencem Troféu Jânio Lopo pela 2ª vez

Para o vereador Téo Senna (PSDB), a iniciativa reafirma o compromisso da Casa com o jornalismo profissional. “Jânio foi uma das grandes referências do jornalismo político baiano, sempre marcado pela atuação competente, séria e profissional”, afirmou.

A sessão especial de entrega da homenagem será realizada no dia 11 de dezembro, às 9h, no Plenário Cosme de Farias, localizado no Centro Histórico da cidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A TARDE Câmara Muncipal de Salvador prêmio jânio lopo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eduardo Dias, vencedor do prêmio Jânio Lopo
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Eduardo Dias, vencedor do prêmio Jânio Lopo
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Eduardo Dias, vencedor do prêmio Jânio Lopo
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Eduardo Dias, vencedor do prêmio Jânio Lopo
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x