Editor de política de A TARDE vence Prêmio Jânio Lopo pela terceira vez
Eduardo Dias foi escolhido por 19 vereadores como destaque da Câmara de Salvador
Por Redação
O editor de política de A TARDE, Eduardo Dias, venceu, pela terceira vez, o Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo - Ano 2025 (10ª edição) após votação entre os vereadores da Câmara Municipal de Salvador.
Instituído em 2010, como projeto de autoria do vereador Teo Senna (PSDB), a premiação tem como objetivo destacar o trabalho dos profissionais de imprensa que fazem a cobertura do dia-a-dia do Legislativo Municipal, além de prestar uma homenagem ao jornalista Jânio Lopo, que morreu em 5 de março do ano que a honraria entrou em vigor.
Vencedor na categoria Impresso, com 19 votos, por seu trabalho no Jornal A TARDE, Eduardo Dias agradeceu o reconhecimento.
“Feliz por mais uma vez ser reconhecido com o Prêmio Jânio Lopo. Esse prêmio é fruto do trabalho em equipe ao longo do ano. É um conjunto de forças que unimos para formar uma equipe sólida e engajada e também do trabalho realizado no Grupo A TARDE, que nos dá todo suporte para atuar com excelência e alcançarmos sempre lugares de destaque”.
Também foram vencedores os repórteres Adriana Planzo (Classe Política) e Carlos Júnior (Informe Baiano). Em TV, o vencedor foi Victor Pinto (TV Band). Na categoria rádio, o eleito foi André Spínola (Rádio CBN Salvador).
Para o vereador Téo Senna (PSDB), a iniciativa reafirma o compromisso da Casa com o jornalismo profissional. “Jânio foi uma das grandes referências do jornalismo político baiano, sempre marcado pela atuação competente, séria e profissional”, afirmou.
A sessão especial de entrega da homenagem será realizada no dia 11 de dezembro, às 9h, no Plenário Cosme de Farias, localizado no Centro Histórico da cidade.
