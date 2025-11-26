Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BENEFÍCIO

FGTS poderá ser usado para financimento de imóveis de até R$ 2,25 mi

Padronização deve beneficiar especialmente famílias com renda superior a R$ 12 mil

Redação

Por Redação

26/11/2025 - 19:44 h
Mudança foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS.
Mudança foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS. -

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta quarta-feira, 26, a liberação do uso do fundo para imóveis de até R$ 2,25 milhões para contratos antigos e novos. Com a mudança, o FGTS poderá ser usado para financiar unidades até esse valor, independentemente da data de assinatura do contrato.

Leia Também:

Saiba quem são os jogadores que tiveram o FGTS desviado em esquema alvo da PF
PF cumpre mandados contra bancários por desvio de FGTS de atletas
Começa sábado! Veja novas regras para o saque-aniversário do FGTS

A decisão corrige uma distorção criada após a elevação do teto do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões, oficializada em outubro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Contratos firmados a partir de junho de 2021 não podiam ser enquadrados no novo limite, enquanto financiamentos anteriores a essa data continuavam aptos a utilizar os recursos do fundo, o que gerava assimetria entre mutuários.

Vantagem para renda média e alta

A padronização deve beneficiar especialmente famílias com renda superior a R$ 12 mil, que vêm enfrentando a escalada dos preços dos imóveis em mercados mais aquecidos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Nessas regiões, o teto anterior de R$ 1,5 milhão não refletia mais a realidade do mercado imobiliário.

Com a decisão, qualquer contrato dentro do SFH poderá usar o saldo do FGTS para compra do imóvel, amortização, liquidação do financiamento ou abatimento de parcelas.

A mudança aprovada pelo Conselho do FGTS passa a valer imediatamente e uniformiza as regras de acesso ao fundo no crédito habitacional, reduzindo incertezas para consumidores e instituições financeiras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

FGTS financiamento imobiliário renda média e alta Sistema Financeiro da Habitação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mudança foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Mudança foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Mudança foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Mudança foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x