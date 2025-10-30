Começa sábado! Veja novas regras para o saque-aniversário do FGTS

Novas regras que limitam antecipação de saque-aniversário do FGTS entram em vigor neste sábado (1º) - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Entram em vigor, neste sábado (1º), as novas regras que limitam a antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A modalidade foi criada em 2019, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nela, o trabalhador pode sacar parte do saldo de sua conta do FGTS, uma vez por ano, no mês do aniversário.

Com o início do procedimento, os bancos passaram a ofertar uma linha de crédito para antecipar os valores que podem ser sacados anualmente pelos trabalhadores — no entanto, há cobrança de taxa de juros.

Movimentações

De acordo com o Ministério do Trabalho, entre 2020 e 2025, as operações de antecipação do FGTS somaram R$ 236 bilhões.

Além disso, dos atuais 42 milhões de trabalhadores ativos do FGTS, 21,5 milhões (51%) aderiram ao saque-aniversário.

Desses, cerca de 70% realizaram operações de antecipação do saldo junto às instituições financeiras.

Críticas ao formato

O Ministério do Trabalho da gestão Lula teceu, por diversas vezes, críticas ao atual formato do saque-aniversário do FGTS. No começo de outubro, o titular da pasta, Luiz Marinho, afirmou que a antecipação do saque-aniversário se transformou em uma armadilha grande para os trabalhadores.

Ele afirmou que, ao aderir à modalidade, o trabalhador tem seus recursos bloqueados, ao ser demitido, se antecipar os recursos por meio das linhas de crédito com os bancos.

"A decisão do [ministro do Trabalho] Marinho deixou de lado uma das maiores injustiças contra o trabalhador. Imagina você permitir a um trabalhador antecipar até 30 anos de saque-aniversário. Imagina o valor da 30ª prestação anual trazida a valor presente [com desconto alto por conta dos juros cobrados]. Nunca vi nada tão escandaloso quanto isso", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também em outubro, em concordância com Marinho.

O que muda?