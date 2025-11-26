Saiba a data do leilão que vai definir a substituta da ViaBahia

Motoristas trafegando na BR-324. - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A data do tão aguardado leilão que definirá a concessionária que vai administrar a Rota 2 de Julho, trecho de 653 km das BRs 324 e 116 na Bahia, foi finalmente anunciada nesta quarta-feira, 26.

O referido trecho - que antes estava sob a gestão da ViaBahia - será leiloado em novembro de 2026, conforme informação do Ministério dos Transportes. O cronograma da pasta prevê que o edital seja publicado no mês de julho do ano que vem. O processo de concessão será tocado pela estatal federal Infra S.A..

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista ao Grupo A TARDE em junho, após uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o superintendente substituto de concessões da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Stéphane Louis, informou que o projeto prevê um investimento total de R$ 23,6 bilhões para as BRs 324 e 116 ao longo de 30 anos.

Ainda de acordo com Louis, desse montante, são R$ 15,7 bilhões destinados a obras e melhorias (capex), e outros R$ 8 bilhões voltados à operação e à conservação das rodovias (opex).

No projeto está previsto:

duplicação de 356 km;

construção de faixas adicionais;

vias marginais;

passarelas para pedestres;

sistemas de operação e controle.

Também há previsão de construção de sete praças de pedágio em sistema de cobrança eletrônica “free flow” (sem cabines físicas), com tarifa de R$ 0,1641/km para pista simples e R$ 0,2134/km para pista duplicada. O trecho Salvador/Feira com pista duplicada teria um pedágio em torno de R$ 25,00.

Saída da ViaBahia

A ViaBahia deixou o comando das BRs 324 e 166 no dia 29 de abril deste ano, quando o ministro dos Transportes, Renan Filho, informou o pagamento da 1ª parcela do acordo com a empresa.

A concessionária foi responsável por operar as rodovias BR-116, BR-324, BA-526 e BA-528 desde 2009. Contudo, o contrato foi alvo de diversas disputas entre a empresa e o poder público em virtude do descumprimento de obrigações pré-estabelecidas.

A gestão dos trechos foi assumida pela União, através do DNIT, após uma negociação com o TCU, o ministério e a concessionária. A decisão autorizou o encerramento do contrato em 31 de março e estabeleceu um pagamento de R$ 892 milhões à ViaBahia.

Rota dos Sertões

Outro projeto apresentado pelo MTE é a Rota dos Sertões, que conecta o anel rodoviário de Feira de Santana a Salgueiro (PE). Com 502 quilômetros de extensão, o projeto será o primeiro leilão de concessão rodoviária do Nordeste. O certame está previsto para março de 2026 e deve atrair investimentos de R$ 6 bilhões. A obra deverá gerar cerca de 60 mil empregos e contará com duplicações, passarelas e pontos de parada e descanso.