Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Michelle visita Bolsonaro na PF e desabafa: “Dias difíceis”

Ex-primeira-dama ainda se queixou do tempo de visita ao marido

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

27/11/2025 - 10:57 h
Chegada de Michelle Bolsonaro à PF
Chegada de Michelle Bolsonaro à PF -

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez uma nova visita ao seu marido, Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta quinta-feira, 27, na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

O encontro foi anunciado pela própria presidente do PL Mulher, por meio das suas redes sociais, minutos antes da sua entrada ao espaço. Na publicação, a mulher de Bolsonaro pediu orações ao político.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Acabei de chegar para ver o meu amor. Enquanto espero o [Jair] Renan [filho de Bolsonaro] concluir o tempo dele, descanso em Deus. Na primeira visita, estive com ele por 2 horas. Hoje, apenas 30 minutos”, escreveu a mulher.

Leia Também:

"Justiça não é vingança", diz Freixo sobre prisão de Bolsonaro
Sem desconto? Presos, Bolsonaro e militares seguirão com salários
Após prisão de Bolsonaro, irmão de Michelle pede exoneração a Tarcísio
Saiba como foi a audiência de custódia de Bolsonaro

Michelle descreveu o momento como “dias difíceis”, mas afirmou que mantém esperança de um ‘novo tempo’ para o marido, mencionado Deus como a “base do seu trono”.

“São dias difíceis, mas o meu coração permanece em paz, porque o Senhor continua no controle de tudo. A base do seu trono é justiça e juízo, e no tempo d'Ele, o sol voltará a brilhar, trazendo cura, esperança e restauração. Continuem orando".

Veja publicação

Imagem ilustrativa da imagem Michelle visita Bolsonaro na PF e desabafa: “Dias difíceis”
| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bolsonaro preso: ex-presidente já cumpre pena da trama golpista

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na terça-feira, 25, que o processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado chegou ao fim da fase de recursos. Com o trânsito em julgado declarado, o tribunal autorizou o início da execução das penas impostas aos réus.

O ex-presidente foi sentenciado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado, acusado de chefiar uma organização criminosa voltada a impedir a posse do presidente Lula e atacar a ordem democrática.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chegada de Michelle Bolsonaro à PF
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Chegada de Michelle Bolsonaro à PF
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Chegada de Michelle Bolsonaro à PF
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Chegada de Michelle Bolsonaro à PF
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x