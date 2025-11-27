Michelle visita Bolsonaro na PF e desabafa: “Dias difíceis”

Chegada de Michelle Bolsonaro à PF - Foto: Reprodução | Redes Sociais | X

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez uma nova visita ao seu marido, Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta quinta-feira, 27, na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

O encontro foi anunciado pela própria presidente do PL Mulher, por meio das suas redes sociais, minutos antes da sua entrada ao espaço. Na publicação, a mulher de Bolsonaro pediu orações ao político.

“Acabei de chegar para ver o meu amor. Enquanto espero o [Jair] Renan [filho de Bolsonaro] concluir o tempo dele, descanso em Deus. Na primeira visita, estive com ele por 2 horas. Hoje, apenas 30 minutos”, escreveu a mulher.

Michelle descreveu o momento como “dias difíceis”, mas afirmou que mantém esperança de um ‘novo tempo’ para o marido, mencionado Deus como a “base do seu trono”.

“São dias difíceis, mas o meu coração permanece em paz, porque o Senhor continua no controle de tudo. A base do seu trono é justiça e juízo, e no tempo d'Ele, o sol voltará a brilhar, trazendo cura, esperança e restauração. Continuem orando".

Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bolsonaro preso: ex-presidente já cumpre pena da trama golpista

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na terça-feira, 25, que o processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado chegou ao fim da fase de recursos. Com o trânsito em julgado declarado, o tribunal autorizou o início da execução das penas impostas aos réus.

O ex-presidente foi sentenciado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado, acusado de chefiar uma organização criminosa voltada a impedir a posse do presidente Lula e atacar a ordem democrática.