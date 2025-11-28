Menu
BRASIL
BRASIL

Homens têm 4 vezes mais chances de morrer antes dos 25 anos que as mulheres

Estatística foi divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira, 28

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/11/2025 - 13:32 h | Atualizada em 28/11/2025 - 13:58
Homens no Brasil tendem a viver menos que as mulheres
Homens de 20 anos no Brasil tem mais de 4,1 vezes de morrer antes dos 25 anos de idade do que as mulheres da mesma faixa etária. O dado faz parte de um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Infografia (IBGE) divulgado nesta sexta-feira, 28.

De acordo com o IBGE, a maior incidência de mortes entre os homens de 20 a 25 anos são influenciadas pela maior exposição a mortes violentas, como homicídios e acidentes de trânsito. Somado a isso, há hábitos na vida masculina que influenciam nesta estatística.

Porém nem sempre foi assim, em 1940 não havia registro dessa diferença, afirmou o IBGE, fenômeno que pode ser explicado pelo rápido processo de urbanização e de formação de metrópoles no país, que faz as taxas de mortalidade de homens jovens subir nos anos 80.

Expectativa de vida dos homens no Brasil

A expectativa de vida ao nascer no Brasil aumentou em 2024 para 76,6 anos. Porém a expectativa dos homens é menos do que as das mulheres, sendo a primeira de 73,3 anos de idade, enquanto a segunda é de 79,9 anos de idade.

A esperança de vida dos idosos também subiu no Brasil. Em 2024, as expectativas para quem chega aos 80 anos de idade foram mais 9,5 anos para mulheres e mais 8,3 anos de idade para os homens.

Em 1940 estes valores eram de 4,5 anos para mulheres e 4,0 anos para os homens, indicando um maior aumento na longevidade feminina do que a masculina.

População vai diminuir

Ainda de acordo com as projeções do IBGE, a população do Brasil deve começar a diminuir no ano de 2042. O órgão espera que o número de habitantes cresça até o pico de 220,43 milhões em 2041 e, depois, comece a diminuir.

O movimento de queda tende a se intensificar nas décadas seguintes, levando o contingente para menos de 200 milhões no ano de 2070.

x