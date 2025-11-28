BRASIL
Homens têm 4 vezes mais chances de morrer antes dos 25 anos que as mulheres
Estatística foi divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira, 28
Homens de 20 anos no Brasil tem mais de 4,1 vezes de morrer antes dos 25 anos de idade do que as mulheres da mesma faixa etária. O dado faz parte de um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Infografia (IBGE) divulgado nesta sexta-feira, 28.
De acordo com o IBGE, a maior incidência de mortes entre os homens de 20 a 25 anos são influenciadas pela maior exposição a mortes violentas, como homicídios e acidentes de trânsito. Somado a isso, há hábitos na vida masculina que influenciam nesta estatística.
Porém nem sempre foi assim, em 1940 não havia registro dessa diferença, afirmou o IBGE, fenômeno que pode ser explicado pelo rápido processo de urbanização e de formação de metrópoles no país, que faz as taxas de mortalidade de homens jovens subir nos anos 80.
Expectativa de vida dos homens no Brasil
A expectativa de vida ao nascer no Brasil aumentou em 2024 para 76,6 anos. Porém a expectativa dos homens é menos do que as das mulheres, sendo a primeira de 73,3 anos de idade, enquanto a segunda é de 79,9 anos de idade.
A esperança de vida dos idosos também subiu no Brasil. Em 2024, as expectativas para quem chega aos 80 anos de idade foram mais 9,5 anos para mulheres e mais 8,3 anos de idade para os homens.
Em 1940 estes valores eram de 4,5 anos para mulheres e 4,0 anos para os homens, indicando um maior aumento na longevidade feminina do que a masculina.
População vai diminuir
Ainda de acordo com as projeções do IBGE, a população do Brasil deve começar a diminuir no ano de 2042. O órgão espera que o número de habitantes cresça até o pico de 220,43 milhões em 2041 e, depois, comece a diminuir.
O movimento de queda tende a se intensificar nas décadas seguintes, levando o contingente para menos de 200 milhões no ano de 2070.
