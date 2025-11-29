Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 76 vagas e salários altos

Oportunidades abrangem da saúde à educação e incluem benefícios como vale-alimentação de R$ 1.360

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

29/11/2025 - 14:31 h
Inscrições para o concurso estão abertas
Inscrições para o concurso estão abertas -

A Prefeitura Municipal de Vinhedo, no estado de São Paulo, anunciou a abertura de um concurso público que visa preencher 76 vagas e formar cadastro reserva em diversas áreas da administração municipal.

O certame é inclusivo, oferecendo oportunidades para candidatos com níveis de escolaridade que vão desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições para o concurso já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 29 de dezembro.

Salários e benefícios atrativos

As remunerações são um destaque do concurso. Os salários iniciais variam de R$ 2.040,00, para funções que exigem apenas o ensino fundamental, até R$ 6.504,38 para cargos de nível superior.

Leia Também:

Correios toma decisão crítica sobre concurso após crise financeira
Sefaz abre concurso com 200 vagas e salários a partir de R$ 21 mil
Salários até R$ 16 mil: prazo para concurso termina semana que vem

No caso específico de médicos plantonistas, o salário pode chegar a R$ 9.840,00, dependendo da carga horária prevista no edital.

Além do salário base, os aprovados no certame terão direito a um pacote de benefícios robusto:

  • Vale-Alimentação: R$ 1.360,00
  • Vale-Transporte: R$ 450,00
  • A carga horária máxima prevista é de 40 horas semanais, variando conforme a função.

Áreas com vagas disponíveis

O concurso foca principalmente nos setores de saúde e educação, que concentram a maior parte das oportunidades (cerca de 30 vagas para saúde e mais de 15 para educação).

Entre os cargos disponíveis, destacam-se:

  • Saúde: Médicos e Técnicos de enfermagem.
  • Educação: Professores.
  • Administrativo: Auxiliar administrativo, Recepcionista, Escriturário.
  • Operacional: Trabalhador braçal.
  • Outros: Dentistas.

Inscrições e detalhes do certame

O concurso será regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terá validade de dois anos, prorrogável por igual período.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora. As taxas de inscrição são as seguintes:

  • Ensino Fundamental: R$ 51
  • Ensino Médio: R$ 66
  • Ensino Superior: R$ 79

O edital completo do concurso, que contém todos os requisitos, conteúdo programático e cronograma, está disponível para consulta no site da prefeitura de Vinhedo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso concurso público prefeitura de Vinhedo Vinhedo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inscrições para o concurso estão abertas
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x