Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 76 vagas e salários altos
Oportunidades abrangem da saúde à educação e incluem benefícios como vale-alimentação de R$ 1.360
Por Luiz Almeida
A Prefeitura Municipal de Vinhedo, no estado de São Paulo, anunciou a abertura de um concurso público que visa preencher 76 vagas e formar cadastro reserva em diversas áreas da administração municipal.
O certame é inclusivo, oferecendo oportunidades para candidatos com níveis de escolaridade que vão desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior.
As inscrições para o concurso já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 29 de dezembro.
Salários e benefícios atrativos
As remunerações são um destaque do concurso. Os salários iniciais variam de R$ 2.040,00, para funções que exigem apenas o ensino fundamental, até R$ 6.504,38 para cargos de nível superior.
No caso específico de médicos plantonistas, o salário pode chegar a R$ 9.840,00, dependendo da carga horária prevista no edital.
Além do salário base, os aprovados no certame terão direito a um pacote de benefícios robusto:
- Vale-Alimentação: R$ 1.360,00
- Vale-Transporte: R$ 450,00
- A carga horária máxima prevista é de 40 horas semanais, variando conforme a função.
Áreas com vagas disponíveis
O concurso foca principalmente nos setores de saúde e educação, que concentram a maior parte das oportunidades (cerca de 30 vagas para saúde e mais de 15 para educação).
Entre os cargos disponíveis, destacam-se:
- Saúde: Médicos e Técnicos de enfermagem.
- Educação: Professores.
- Administrativo: Auxiliar administrativo, Recepcionista, Escriturário.
- Operacional: Trabalhador braçal.
- Outros: Dentistas.
Inscrições e detalhes do certame
O concurso será regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terá validade de dois anos, prorrogável por igual período.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora. As taxas de inscrição são as seguintes:
- Ensino Fundamental: R$ 51
- Ensino Médio: R$ 66
- Ensino Superior: R$ 79
O edital completo do concurso, que contém todos os requisitos, conteúdo programático e cronograma, está disponível para consulta no site da prefeitura de Vinhedo.
