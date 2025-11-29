Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 76 vagas e salários altos

Inscrições para o concurso estão abertas - Foto: Divulgação | Amazul

A Prefeitura Municipal de Vinhedo, no estado de São Paulo, anunciou a abertura de um concurso público que visa preencher 76 vagas e formar cadastro reserva em diversas áreas da administração municipal.

O certame é inclusivo, oferecendo oportunidades para candidatos com níveis de escolaridade que vão desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior.

As inscrições para o concurso já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 29 de dezembro.

Salários e benefícios atrativos

As remunerações são um destaque do concurso. Os salários iniciais variam de R$ 2.040,00, para funções que exigem apenas o ensino fundamental, até R$ 6.504,38 para cargos de nível superior.

No caso específico de médicos plantonistas, o salário pode chegar a R$ 9.840,00, dependendo da carga horária prevista no edital.

Além do salário base, os aprovados no certame terão direito a um pacote de benefícios robusto:

Vale-Alimentação: R$ 1.360,00

Vale-Transporte: R$ 450,00

A carga horária máxima prevista é de 40 horas semanais, variando conforme a função.

Áreas com vagas disponíveis

O concurso foca principalmente nos setores de saúde e educação, que concentram a maior parte das oportunidades (cerca de 30 vagas para saúde e mais de 15 para educação).

Entre os cargos disponíveis, destacam-se:

Saúde: Médicos e Técnicos de enfermagem.

Educação: Professores.

Administrativo: Auxiliar administrativo, Recepcionista, Escriturário.

Operacional: Trabalhador braçal.

Outros: Dentistas.

Inscrições e detalhes do certame

O concurso será regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terá validade de dois anos, prorrogável por igual período.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora. As taxas de inscrição são as seguintes:

Ensino Fundamental: R$ 51

Ensino Médio: R$ 66

Ensino Superior: R$ 79

O edital completo do concurso, que contém todos os requisitos, conteúdo programático e cronograma, está disponível para consulta no site da prefeitura de Vinhedo.