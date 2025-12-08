Menu
CONCURSOS
OPORTUNIDADE!

Universidade federal abre concurso com salários de até R$ 14 mil; veja vagas

Seleção inclui provas escrita, didática e de títulos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

08/12/2025 - 12:08 h
A UFSB lançou concurso público com 48 vagas para professores
A UFSB lançou concurso público com 48 vagas para professores -

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) abriu um novo concurso público para contratar 48 professores nas classes Adjunto, Assistente e Auxiliar, todos voltados à carreira do Magistério Superior.

O edital foi publicado no Diário Oficial e detalha cargas horárias que variam entre 20 e 40 horas semanais, com salários de R$ 3.986,97 a R$ 14.463,85.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da UFSB entre 19 de dezembro de 2025 e 12 de janeiro de 2026. Para participar, é necessário pagar a taxa no valor de R$ 250.

Etapas da seleção

A seleção dos candidatos será composta por quatro fases:

  • Prova escrita, agendada para 2 de fevereiro de 2026;
  • Prova didática;
  • Avaliação de plano de atuação profissional;
  • Prova de títulos.

Locais de atuação

Os aprovados atuarão em um dos três campi da instituição:

  • Campus Jorge Amado – Itabuna;
  • Campus Sosígenes Costa – Porto Seguro;
  • Campus Paulo Freire – Teixeira de Freitas.

Cursos com vagas disponíveis

As 48 vagas estão distribuídas entre diversos cursos e áreas de conhecimento. Confira a lista completa:

  • Artes Visuais – Arte e Educação (2)
  • Educação / História (3)
  • Linguística (1)
  • Economia e Desenvolvimento Público (1)
  • Comunicação (1)
  • Comunicação / Ciências da Computação / Design (1)
  • Sistemas de Computação (2)
  • Ciência da Computação (2)
  • Artes Visuais, Interculturalidades e Processos Artísticos Comunitários / Artes Plásticas (1)
  • Comunicação para Web, Webjornalismo / Programação Visual (1)
  • Dança e Criação Cênica, Processos Criativos / Dança (1)
  • Química (2)
  • Matemática (2)
  • Engenharia Agrícola (1)
  • Matemática / Ciências Exatas e da Terra (1)
  • Física / Ciências Exatas e da Terra (1)
  • Química / Ciências Exatas e da Terra (1)
  • Linguística / Língua Portuguesa / Letras e Artes (1)
  • Educação Inclusiva (1)
  • Educação Artística – Práticas Pedagógicas / Ensino de Artes / Estágio Supervisionado (1)
  • Língua Portuguesa e Linguística (1)
  • Sociologia (1)
  • Física (1)
  • Ciência da Computação (3)
  • Administração (1)
  • Agronomia, Fitotecnia (1)
  • Desordens Nutricionais e Metabólicas / Tutoria / Habilidades / PIESC / Internato (1)
  • Dor Abdominal, Diarreia, Vômitos e Icterícia / Tutoria / Habilidades / PIESC / Internato (1)
  • Fadiga, Perda de Peso e Anemias / Tutoria / Habilidades / PIESC / Internato (1)
  • Perda de Sangue / Tutoria / Habilidades / PIESC / Internato (1)
  • Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento Familiar / Tutoria / Habilidades / PIESC / Internato (1)
  • Febre, Inflamação e Infecção / Tutoria / Habilidades / PIESC / Internato (1)
  • Direito Processual Penal / Prática Penal (1)
  • Direito Financeiro / Direito Tributário / Processo Administrativo / Processo Tributário (1)
  • Antropologia das Religiões / Teoria Antropológica (1)
  • Antropologia e Regimes de Conhecimento / Teoria Antropológica (1)
  • Estruturas / Engenharia Civil (2)
  • Instalações Prediais / Engenharia Sanitária (1)
  • Direito e Política Social / Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas (1)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x