Universidade federal abre concurso com salários de até R$ 14 mil; veja vagas

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) abriu um novo concurso público para contratar 48 professores nas classes Adjunto, Assistente e Auxiliar, todos voltados à carreira do Magistério Superior.

O edital foi publicado no Diário Oficial e detalha cargas horárias que variam entre 20 e 40 horas semanais, com salários de R$ 3.986,97 a R$ 14.463,85.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da UFSB entre 19 de dezembro de 2025 e 12 de janeiro de 2026. Para participar, é necessário pagar a taxa no valor de R$ 250.

Etapas da seleção

A seleção dos candidatos será composta por quatro fases:

Prova escrita, agendada para 2 de fevereiro de 2026;

Prova didática;

Avaliação de plano de atuação profissional;

Prova de títulos.

Locais de atuação

Os aprovados atuarão em um dos três campi da instituição:

Campus Jorge Amado – Itabuna;

– Itabuna; Campus Sosígenes Costa – Porto Seguro;

– Porto Seguro; Campus Paulo Freire – Teixeira de Freitas.

Cursos com vagas disponíveis

As 48 vagas estão distribuídas entre diversos cursos e áreas de conhecimento. Confira a lista completa: