OPORTUNIDADE!
Universidade federal abre concurso com salários de até R$ 14 mil; veja vagas
Seleção inclui provas escrita, didática e de títulos
Por Iarla Queiroz
A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) abriu um novo concurso público para contratar 48 professores nas classes Adjunto, Assistente e Auxiliar, todos voltados à carreira do Magistério Superior.
O edital foi publicado no Diário Oficial e detalha cargas horárias que variam entre 20 e 40 horas semanais, com salários de R$ 3.986,97 a R$ 14.463,85.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da UFSB entre 19 de dezembro de 2025 e 12 de janeiro de 2026. Para participar, é necessário pagar a taxa no valor de R$ 250.
Etapas da seleção
A seleção dos candidatos será composta por quatro fases:
- Prova escrita, agendada para 2 de fevereiro de 2026;
- Prova didática;
- Avaliação de plano de atuação profissional;
- Prova de títulos.
Leia Também:
Locais de atuação
Os aprovados atuarão em um dos três campi da instituição:
- Campus Jorge Amado – Itabuna;
- Campus Sosígenes Costa – Porto Seguro;
- Campus Paulo Freire – Teixeira de Freitas.
Cursos com vagas disponíveis
As 48 vagas estão distribuídas entre diversos cursos e áreas de conhecimento. Confira a lista completa:
- Artes Visuais – Arte e Educação (2)
- Educação / História (3)
- Linguística (1)
- Economia e Desenvolvimento Público (1)
- Comunicação (1)
- Comunicação / Ciências da Computação / Design (1)
- Sistemas de Computação (2)
- Ciência da Computação (2)
- Artes Visuais, Interculturalidades e Processos Artísticos Comunitários / Artes Plásticas (1)
- Comunicação para Web, Webjornalismo / Programação Visual (1)
- Dança e Criação Cênica, Processos Criativos / Dança (1)
- Química (2)
- Matemática (2)
- Engenharia Agrícola (1)
- Matemática / Ciências Exatas e da Terra (1)
- Física / Ciências Exatas e da Terra (1)
- Química / Ciências Exatas e da Terra (1)
- Linguística / Língua Portuguesa / Letras e Artes (1)
- Educação Inclusiva (1)
- Educação Artística – Práticas Pedagógicas / Ensino de Artes / Estágio Supervisionado (1)
- Língua Portuguesa e Linguística (1)
- Sociologia (1)
- Física (1)
- Ciência da Computação (3)
- Administração (1)
- Agronomia, Fitotecnia (1)
- Desordens Nutricionais e Metabólicas / Tutoria / Habilidades / PIESC / Internato (1)
- Dor Abdominal, Diarreia, Vômitos e Icterícia / Tutoria / Habilidades / PIESC / Internato (1)
- Fadiga, Perda de Peso e Anemias / Tutoria / Habilidades / PIESC / Internato (1)
- Perda de Sangue / Tutoria / Habilidades / PIESC / Internato (1)
- Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento Familiar / Tutoria / Habilidades / PIESC / Internato (1)
- Febre, Inflamação e Infecção / Tutoria / Habilidades / PIESC / Internato (1)
- Direito Processual Penal / Prática Penal (1)
- Direito Financeiro / Direito Tributário / Processo Administrativo / Processo Tributário (1)
- Antropologia das Religiões / Teoria Antropológica (1)
- Antropologia e Regimes de Conhecimento / Teoria Antropológica (1)
- Estruturas / Engenharia Civil (2)
- Instalações Prediais / Engenharia Sanitária (1)
- Direito e Política Social / Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas (1)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes