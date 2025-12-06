Secretaria anuncia concurso com 1 mil vagas e salários de até R$ 12 mil

Inscrições para o concurso serão iniciadas - Foto: Divulgação | Amazul

A Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi) divulgou nesta semana o edital para o seu novo concurso público, que promete reforçar o quadro de saúde do estado com 1.000 vagas no total (sendo 500 imediatas e 500 para cadastro de reserva).

As oportunidades contemplam profissionais de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que podem chegar a R$ 12.299,94.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Detalhes do concurso:

A remuneração mais alta é destinada à área médica.

Médicos Especialistas: salário de R$ 12.299,94 (para carga horária de 24 horas semanais).

Nível Superior (Geral): cargos como enfermeiro, farmacêutico e fisioterapeuta recebem R$ 3.329,59 (com jornada de 30 horas). Engenheiro Clínico tem remuneração de R$ 4.763,02.

Nível Médio e Técnico: a remuneração base é de R$ 1.997,75 (exceto Técnico em Segurança do Trabalho, que recebe R$ 1.599,21).

Inscrições para concurso

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame.

Período de Inscrição: De 11 de dezembro de 2025 a 15 de janeiro de 2026.

Taxas: Variam entre R$ 100 (nível médio/técnico) e R$ 180 (nível superior).

Pedidos de Isenção: Candidatos que atendam a critérios de vulnerabilidade, doação de sangue/medula óssea, ou sejam doadoras de leite materno, podem pedir a isenção da taxa entre 11 e 15 de dezembro.

As vagas são destinadas à ampla concorrência, Pessoas com Deficiência (PCD) e candidatos negros. O edital contempla uma vasta gama de especialidades: