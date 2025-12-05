OPORTUNIDADE
Cidade baiana abre processo seletivo com salários de até R$ 14 mil
Mais de 100 vagas estão disponíveis
Por Luiza Nascimento
A Prefeitura de Mirante, no sudoeste da Bahia, abriu um processo seletivo simplicado com mais de 100 vagas. Os salários podem chegar a R$ 14 mil.
Já a carga horária varia conforme a função, podendo chegar a 40 horas semanais. As oportunidades são para contratação temporária e formação de cadastro de reserva via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e abrangem cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.
Os interessados devem realizar as inscrições através site do Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset), banca organizadora, até 11 de dezembro. As taxas são R$ 50 para nível fundamental, R$ 70 para nível médio/técnico e R$ 96 para nível superior. Há possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.
Sobre as etapas
A prova objetiva será no 28 de dezembro de 2025, em Mirante ou em cidades próximas, caso a quantidade de inscritos ultrapasse a capacidade local.
Serão 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal e Conhecimentos Específicos.
Os aprovados passarão pela prova de títulos, com período de envio dos documentos até 11 de dezembro.
Confira as vagas disponíveis:
Vagas de nível fundamental
Abordador Social
Ajudante de Caminhão Pipa
Ajudante de Pedreiro
Auxiliar de Operador de Máquina Leve e Pesada
Auxiliar de Serviços Gerais (SAS, SAD e ST)
Motorista I (CNH B – SA e ST)
Motorista III (CNH D – SE e ST)
Motorista III – Condutor de Veículo de Emergência (SS)
Operador de Máquina Pesada (SAS e ST)
Operador de Trator Agrícola (SAD)
Pedreiro
Pintor
Vagas de nível médico/técnico
Assistente de Mecânico
Assistente de Secretaria
Auxiliar de Classe
Chefe de Oficina
Cuidador Educacional
Eletricista
Mecânico (médio + curso técnico)
Soldador (médio + curso técnico)
Técnico de Enfermagem (ESF)
Técnico de Enfermagem (Plantão)
Técnico em Agropecuária
Nível superior
Assistente Social
Educador Físico
Médico – ESF
Nutricionista
Professor – Letras (Inglês)
Professor – Matemática
Professor – Pedagogia
Psicólogo (SAS, SE e SS)
Psicopedagogo
