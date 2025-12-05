Cidade baiana abre processo seletivo com salários de até R$ 14 mil

- Foto: Ilustrativa | Freepik

A Prefeitura de Mirante, no sudoeste da Bahia, abriu um processo seletivo simplicado com mais de 100 vagas. Os salários podem chegar a R$ 14 mil.

Já a carga horária varia conforme a função, podendo chegar a 40 horas semanais. As oportunidades são para contratação temporária e formação de cadastro de reserva via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e abrangem cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Os interessados devem realizar as inscrições através site do Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset), banca organizadora, até 11 de dezembro. As taxas são R$ 50 para nível fundamental, R$ 70 para nível médio/técnico e R$ 96 para nível superior. Há possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Sobre as etapas

A prova objetiva será no 28 de dezembro de 2025, em Mirante ou em cidades próximas, caso a quantidade de inscritos ultrapasse a capacidade local.

Serão 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal e Conhecimentos Específicos.

Os aprovados passarão pela prova de títulos, com período de envio dos documentos até 11 de dezembro.

Confira as vagas disponíveis:

Vagas de nível fundamental

Abordador Social

Ajudante de Caminhão Pipa

Ajudante de Pedreiro

Auxiliar de Operador de Máquina Leve e Pesada

Auxiliar de Serviços Gerais (SAS, SAD e ST)

Motorista I (CNH B – SA e ST)

Motorista III (CNH D – SE e ST)

Motorista III – Condutor de Veículo de Emergência (SS)

Operador de Máquina Pesada (SAS e ST)

Operador de Trator Agrícola (SAD)

Pedreiro

Pintor

Vagas de nível médico/técnico

Assistente de Mecânico

Assistente de Secretaria

Auxiliar de Classe

Chefe de Oficina

Cuidador Educacional

Eletricista

Mecânico (médio + curso técnico)

Soldador (médio + curso técnico)

Técnico de Enfermagem (ESF)

Técnico de Enfermagem (Plantão)

Técnico em Agropecuária

Nível superior

Assistente Social

Educador Físico

Médico – ESF

Nutricionista

Professor – Letras (Inglês)

Professor – Matemática

Professor – Pedagogia

Psicólogo (SAS, SE e SS)

Psicopedagogo