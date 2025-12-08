Caso Benício: Justiça nega prisão após médica apresentar vídeo

- Foto: Reprodução

A Justiça decidiu negar o pedido de prisão contra a médica Juliana Brasil Santos, investigada por ter aplicado uma dose de adrenalina diretamente na veia do menino Benício Xavier de Freitas, de seis anos, em Manaus. A decisão ocorreu após a defesa da profissional apresentar um vídeo que, segundo ela, mostraria uma falha no sistema de administração de medicamentos do Hospital Santa Júlia.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, que acompanha o caso e concedeu entrevista ao CNN Novo Dia, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) concedeu habeas corpus à médica ao entender que não houve erro de prescrição. A defesa sustentou que o sistema hospitalar teria alterado automaticamente a via correta de administração do medicamento, levando à aplicação equivocada.

Polícia contesta versão

Apesar do argumento apresentado pela defesa, a investigação policial não considera o vídeo confiável. O delegado afirma que o material apresentado por Juliana Brasil não corresponde ao funcionamento real do sistema do hospital.

A Polícia Civil segue realizando diligências e a investigação permanece em andamento para determinar se houve erro humano, negligência ou outro tipo de responsabilidade no caso que culminou na morte do menino. Documentos, prontuários e depoimentos de funcionários do hospital continuam sendo coletados para esclarecer as circunstâncias da administração da adrenalina.