Deputados revogam prisão de presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar

Plenário da Alerj. - Foto: Thiago Lontra/Alerj

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovaram, nesta segunda-feira, 8, o Projeto de Resolução 2.116/25, que revoga a detenção do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil).

Foram 42 votos favoráveis, 21 contrários e duas abstenções. A decisão final da Casa será promulgada, publicada em Diário Oficial do Legislativo e comunicada ao Supremo Tribunal Federal (STF). Caberá à corte suprema tomar as providências judicialmente cabíveis.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a sessão, presidida pelo deputado Guilherme Delaroli (PL), 1º vice-presidente da Casa, foi acordado que seis parlamentares discutiriam o tema por 10 minutos: três falaram a favor da soltura, casos dos deputados de Alexandre Knoploch (PL), Índia Armelau (PL) e Renan Jordy (PL); e outros três pela manutenção da detenção, que foram Flávio Serafini (PSol), Carlos Minc (PSB) e Élika Takimoto (PT).

Rodrigo Bacellar está preso desde a última semana, por suspeita de vazar informações sigilosas para beneficiar o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias.