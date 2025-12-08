Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOLTURA

Deputados revogam prisão de presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar

Foram 42 votos favoráveis, 21 contrários e duas abstenções

Redação

Por Redação

08/12/2025 - 18:28 h
Plenário da Alerj.
Plenário da Alerj. -

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovaram, nesta segunda-feira, 8, o Projeto de Resolução 2.116/25, que revoga a detenção do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil).

Leia Também:

Agentes da PF conseguem acessar celular do presidente da Alerj
Ministro de Lula, Celso Sabino é expulso do União Brasil
Presidente do PP reage a candidatura de Flávio e manda recado ao PL

Foram 42 votos favoráveis, 21 contrários e duas abstenções. A decisão final da Casa será promulgada, publicada em Diário Oficial do Legislativo e comunicada ao Supremo Tribunal Federal (STF). Caberá à corte suprema tomar as providências judicialmente cabíveis.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a sessão, presidida pelo deputado Guilherme Delaroli (PL), 1º vice-presidente da Casa, foi acordado que seis parlamentares discutiriam o tema por 10 minutos: três falaram a favor da soltura, casos dos deputados de Alexandre Knoploch (PL), Índia Armelau (PL) e Renan Jordy (PL); e outros três pela manutenção da detenção, que foram Flávio Serafini (PSol), Carlos Minc (PSB) e Élika Takimoto (PT).

Rodrigo Bacellar está preso desde a última semana, por suspeita de vazar informações sigilosas para beneficiar o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alerj detenção Rodrigo Bacellar supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Plenário da Alerj.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Plenário da Alerj.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Plenário da Alerj.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Plenário da Alerj.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x