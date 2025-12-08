Ministro de Lula, Celso Sabino é expulso do União Brasil

Ministro do Turismo, Celso Sabino, durante discurso. - Foto: Alessandra Serrão | MTur

O União Brasil decidiu, nesta segunda-feira, 8, expulsar o ministro de Turismo, Celso Sabino, do seu quadro de filiados. A Comissão Executiva da legenda tomou a medida depois de Sabino contrariar a sigla e permanecer no governo. Foram 24 votos pela expulsão em votação secreta.

Sabino participou remotamente da reunião que resultou na sua expulsão do União Brasil. Em uma rede social, ele disse ter ficha limpa e que foi expulso do partido porque ficou naquele que considera o "melhor projeto para o Brasil".

"Sobre a minha expulsão, a minha exclusão do quadro do partido, deu-se pelo fato de eu continuar ajudando o Pará, de eu continuar trabalhando no Ministério do Turismo, servindo ao Brasil, optando pela escolha que eu entendo, e a grande maioria dos brasileiros entendem também, que é o melhor projeto para o país, que é o projeto comandado pelo nosso presidente", afirmou em uma transmissão ao vivo.

A decisão se dá meses depois do titular da pasta desafiar Antonio Rueda, presidente do partido, e decidir permanecer no governo, apesar da sigla romper com o Palácio do Planalto em meados de setembro.

Dias depois do anúncio do União, Celso Sabino chegou a dizer que estava de saída da chefia do Ministério do Turismo, mas que permaneceria a pedido de Lula para entregar a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP30) realizada em Belém (PA), berço político do ministro.

A expulsão e a perda do controle do partido no estado afeta profundamente o ministro, que agora dependerá de outra legenda para concretizar seu plano de concorrer ao Senado em 2026.