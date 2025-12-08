Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

URGENTE

Ministro de Lula, Celso Sabino é expulso do União Brasil

Comissão Executiva da legenda tomou a medida nesta segunda-feira, 8

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

08/12/2025 - 17:05 h
Ministro do Turismo, Celso Sabino, durante discurso.
Ministro do Turismo, Celso Sabino, durante discurso. -

O União Brasil decidiu, nesta segunda-feira, 8, expulsar o ministro de Turismo, Celso Sabino, do seu quadro de filiados. A Comissão Executiva da legenda tomou a medida depois de Sabino contrariar a sigla e permanecer no governo. Foram 24 votos pela expulsão em votação secreta.

Sabino participou remotamente da reunião que resultou na sua expulsão do União Brasil. Em uma rede social, ele disse ter ficha limpa e que foi expulso do partido porque ficou naquele que considera o "melhor projeto para o Brasil".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Sobre a minha expulsão, a minha exclusão do quadro do partido, deu-se pelo fato de eu continuar ajudando o Pará, de eu continuar trabalhando no Ministério do Turismo, servindo ao Brasil, optando pela escolha que eu entendo, e a grande maioria dos brasileiros entendem também, que é o melhor projeto para o país, que é o projeto comandado pelo nosso presidente", afirmou em uma transmissão ao vivo.

A decisão se dá meses depois do titular da pasta desafiar Antonio Rueda, presidente do partido, e decidir permanecer no governo, apesar da sigla romper com o Palácio do Planalto em meados de setembro.

Dias depois do anúncio do União, Celso Sabino chegou a dizer que estava de saída da chefia do Ministério do Turismo, mas que permaneceria a pedido de Lula para entregar a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP30) realizada em Belém (PA), berço político do ministro.

A expulsão e a perda do controle do partido no estado afeta profundamente o ministro, que agora dependerá de outra legenda para concretizar seu plano de concorrer ao Senado em 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celso sabino expulsão Ministério do Turismo União Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro do Turismo, Celso Sabino, durante discurso.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Ministro do Turismo, Celso Sabino, durante discurso.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Ministro do Turismo, Celso Sabino, durante discurso.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Ministro do Turismo, Celso Sabino, durante discurso.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x