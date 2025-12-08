Menu
Agentes da PF conseguem acessar celular do presidente da Alerj

Existe um grande temor da classe política do RJ com o conteúdo que pode ser encontrado no aparelho

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

08/12/2025 - 18:21 h
Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj.
Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj.

Agentes da Polícia Federal conseguiram acesso ao celular do presidente da Assembleia Legislativa do RJ (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), mesmo após ele ter se recusado a fornecer a senha do aparelho.

De acordo com o jornalista Octávio Guedes da Globonews, existe um grande temor da classe política do RJ com o conteúdo que pode ser encontrado no celular. Há uma grande possibilidade de Bacellar não ter apagado conteúdos sensíveis do aparelho, já que ele foi desprevenido para a superintendência da Polícia Federal.

A prova da despreocupação dele é que Bacellar utilizou um carro oficial com R$ 90 mil reais em espécie, que também foi apreendido. Ele se recusou a explicar a origem do dinheiro.

Ouvido pelo jornalista, o advogado de Bacellar, Daniel Bialski, confirmou que o parlamentar se recusou a dar a senha do aparelho.

Votação sobre prisão

Um projeto que propõe a soltura do deputado Rodrigo Bacellar (União), foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), nesta segunda-feira, 8. Ele está preso desde a última semana, por suspeita de vazar informações sigilosas para beneficiar o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias.

Contanto com o voto de Rodrigo Amorim (União), relator do caso, quatro parlamentares foram favoráveis à revogação da prisão. No entanto, outros três apresentaram opiniões divergentes. A decisão será votada ainda nesta segunda, no plenário.

alerj corrupção informações sigilosas polícia federal prisão Rodrigo Bacellar

x