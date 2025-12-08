Agentes da PF conseguem acessar celular do presidente da Alerj

Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj. - Foto: Thiago Lontra/Alerj

Agentes da Polícia Federal conseguiram acesso ao celular do presidente da Assembleia Legislativa do RJ (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), mesmo após ele ter se recusado a fornecer a senha do aparelho.

De acordo com o jornalista Octávio Guedes da Globonews, existe um grande temor da classe política do RJ com o conteúdo que pode ser encontrado no celular. Há uma grande possibilidade de Bacellar não ter apagado conteúdos sensíveis do aparelho, já que ele foi desprevenido para a superintendência da Polícia Federal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A prova da despreocupação dele é que Bacellar utilizou um carro oficial com R$ 90 mil reais em espécie, que também foi apreendido. Ele se recusou a explicar a origem do dinheiro.

Ouvido pelo jornalista, o advogado de Bacellar, Daniel Bialski, confirmou que o parlamentar se recusou a dar a senha do aparelho.

Votação sobre prisão

Um projeto que propõe a soltura do deputado Rodrigo Bacellar (União), foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), nesta segunda-feira, 8. Ele está preso desde a última semana, por suspeita de vazar informações sigilosas para beneficiar o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias.

Contanto com o voto de Rodrigo Amorim (União), relator do caso, quatro parlamentares foram favoráveis à revogação da prisão. No entanto, outros três apresentaram opiniões divergentes. A decisão será votada ainda nesta segunda, no plenário.