Presidente do PP reage a candidatura de Flávio e manda recado ao PL

O senador e presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, reagiu ao anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Na avaliação do líder do PP, Flávio não é um nome viável para disputar a presidência em 2026 e que a decisão não pode caber apenas ao PL.

"Se eu tivesse que escolher pessoalmente um candidato para suceder Bolsonaro, não tenho a menor dúvida de que seria Flavio, pela minha relação com ele. Mas política não se faz só com amizades. Se faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser só uma decisão do PL", disse Ciro Nogueira, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

A declaração foi feita no Paraná, estado para o qual o senador viajou para se encontrar com pré-candidatos da federação que une PP e União Brasil.

O presidente do PP acrescentou em seguida que deve se encontrar com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro nas próximas horas. "É importante unificarmos todo o campo político de centro e da direita", acrescentou Ciro Nogueira.

Reunião cancelada

A reunião marcada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com líderes partidários do centrão, prevista para esta segunda-feira, 8, não foi realizada por conta da ausência dos convidados.

Ciro Nogueira foi um dos convidados. Além dele, os presidentes Antônio Rueda, do União Brasil; Ciro Nogueira, do Progressistas (PP); e o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, rejeitaram o convite. O único confirmado foi Valdemar Costa Neto, do Partido Liberal (PL);.

Ciro Nogueira justificou que já tinha agenda marcada no Paraná. O presidente do União Brasil não confirmou que iria. Já o líder do Republicanos afirmou ao senador, por ligação, que não poderia comparecer.

De acordo com a publicação, o senador convidou os líderes para um jantar em sua casa, em Brasília, ainda nesta segunda.