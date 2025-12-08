Reunião de Flávio é reagendada após ausência de líderes do centrão

Flávio Bolsonaro é pré-candidato à presidência em 2026. - Foto: Evaristo Sá / AFP

A reunião marcada pelo senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com líderes partidários, prevista para esta segunda-feira (8), não foi realizada. O motivo foi a ausência dos convidados.

Os presidentes Valdemar Costa Neto, do Partido Liberal (PL); Antonio Rueda, do União Brasil; Ciro Nogueira, do Progressistas (PP); e o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, rejeitaram o convite. A única exceção foi Valdemar. As informações são do portal Metrópoles.

Ciro Nogueira justificou que já tinha agenda marcada no Paraná. O presidente do União Brasil não confirmou que iria. Já o líder do Republicanos afirmou ao senador, por ligação, que não poderia comparecer.

De acordo com a publicação, o senador convidou os líderes para um jantar em sua casa, em Brasília, ainda nesta segunda.

O encontro tinha como objetivo discutir a pré-candidatura de Flávio e o “preço” que ele colocou para desistir da disputa. Segundo o senador, ele abriria mão da candidatura se os líderes se comprometem a pautar a anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a trama golpista.