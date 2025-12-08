Menu
HOME > POLÍTICA
SEM QUÓRUM

Reunião de Flávio é reagendada após ausência de líderes do centrão

Encontro tinha como objetivo discutir a pré-candidatura do senador à presidência

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

08/12/2025 - 16:01 h
Flávio Bolsonaro é pré-candidato à presidência em 2026.
Flávio Bolsonaro é pré-candidato à presidência em 2026. -

A reunião marcada pelo senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com líderes partidários, prevista para esta segunda-feira (8), não foi realizada. O motivo foi a ausência dos convidados.

Leia Também:

Malafaia reage à indicação de Flávio Bolsonaro e expõe racha na direita
Wagner diz que candidatura de Flávio pode ter impactos na Bahia
Ala do centrão vê possibilidade de Flávio Bolsonaro desistir de candidatura

Os presidentes Valdemar Costa Neto, do Partido Liberal (PL); Antonio Rueda, do União Brasil; Ciro Nogueira, do Progressistas (PP); e o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, rejeitaram o convite. A única exceção foi Valdemar. As informações são do portal Metrópoles.

Ciro Nogueira justificou que já tinha agenda marcada no Paraná. O presidente do União Brasil não confirmou que iria. Já o líder do Republicanos afirmou ao senador, por ligação, que não poderia comparecer.

De acordo com a publicação, o senador convidou os líderes para um jantar em sua casa, em Brasília, ainda nesta segunda.

O encontro tinha como objetivo discutir a pré-candidatura de Flávio e o “preço” que ele colocou para desistir da disputa. Segundo o senador, ele abriria mão da candidatura se os líderes se comprometem a pautar a anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a trama golpista.

Tags:

anistia Centrão Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro reunião política

x