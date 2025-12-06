Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Malafaia reage à indicação de Flávio Bolsonaro e expõe racha na direita

Declarações de Silas Malafaia e resistência do Centrão expõem disputas internas após escolha

Luan Julião

Por Luan Julião

06/12/2025 - 18:08 h | Atualizada em 06/12/2025 - 18:32
Ex-presidente, Jair Bolsonaro (e) e pastor, Silas Malafaia Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Ex-presidente, Jair Bolsonaro (e) e pastor, Silas Malafaia Foto: Joédson Alves/Agência Brasil -

O anúncio de Jair Bolsonaro (PL) indicando o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como seu escolhido para a disputa presidencial de 2026 provocou novas movimentações dentro da direita e reacendeu tensões entre aliados. A reação mais ruidosa partiu do pastor Silas Malafaia, figura de grande influência no bolsonarismo, que utilizou as redes sociais para expressar descontentamento com o cenário político criado pela decisão.

Sem mencionar diretamente os envolvidos, Malafaia publicou que “o amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas”. Em seguida, reforçou que não estava se referindo especificamente ao ex-presidente ou à sua família ao afirmar: “Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém. Somente isto”.

A manifestação surge em meio ao desconforto já existente entre partidos do Centrão, que avaliam alternativas para a corrida presidencial e demonstravam preferência por nomes como os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, ou Ratinho Jr. (PSD), do Paraná.

Diante da escolha por Flávio, lideranças do bloco passaram a discutir a possibilidade de lançar uma chapa própria, descrita internamente como “puro sangue”, com o objetivo de se distanciar tanto do bolsonarismo quanto do PT.

Paralelamente, o próprio Flávio Bolsonaro divulgou pela rede X uma nota em que afirma ter recebido do pai “a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”.

No pronunciamento, o senador descreve o país como marcado por “instabilidade, insegurança e desânimo”, faz referência a “narco-terrorista”, critica a condução fiscal e econômica do governo e garante que não ficará “de braços cruzados”.

A movimentação ocorre enquanto o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, atua para consolidar o nome do senador. Nos bastidores, dirigentes da sigla interpretam a divulgação antecipada como uma espécie de teste: uma estratégia para medir a receptividade política, econômica e pública ao nome de Flávio Bolsonaro antes de qualquer formalização definitiva.

bolsonarismo Centrão eleições 2026 Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Silas Malafaia

