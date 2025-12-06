Orla de Pituaçu é inaugurada após investimento de R$ 135 milhões

Bruno Reis fez a entrega da nova orla de Pituaçu neste sábado, 6. - Foto: Valter Pontes / Secom PMS

Com mais de três quilômetros de intervenções, a nova orla de Pituaçu foi entregue, neste sábado, 6. Houve a recuperação dos passeios, dos estacionamentos públicos e da ciclovia, além de pavimentação em concreto e em pedra portuguesa, paisagismo, quadras poliesportivas e campos de futebol e 25 quiosques para a comercialização de alimentos e bebidas.

O prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, além de diversas autoridades municipais e representantes da Orla Brasil, empresa responsável pela concessão do Parque Urbano da Orla Pituaçu, participaram da inauguração.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As intervenções vão da Ponte Rio das Pedras até a 3ª Ponte. O espaço recebeu quatro campos de futebol, sendo dois de grama sintética, um de terra e um de areia.

Foram entregues 20 quadras: três poliesportivas, oito de beach tênis, cinco de tênis e quatro de futmesa.

Para os amantes do esporte, tem também três academias, além dos três quilômetros de ciclovia.

O investimento na requalificação urbana e ambiental da orla de Pituaçu foi de R$ 135 milhões.

Bruno Reis afirmou que a obra é a maior de Salvador feita com recursos próprios da Prefeitura. Ele disse que, diante da capacidade de investimentos adquirida nos últimos anos, Salvador não precisa mais escolher se vai fazer investimentos na orla ou construir hospitais e escolas.

“Hoje, essa cidade não precisa mais escolher se vai recuperar a sua orla ou se vai fazer o quarto hospital, que vamos entregar no início do ano que vem, também com 150 milhões de reais de recursos próprios. Não precisa escolher entre fazer a orla ou entregar grandes escolas. Na semana passada, quem estava comigo no Calabar e no Alto das Pombas viu a qualidade das nossas unidades. Salvador não precisa mais escolher entre fazer um trecho de orla ou fazer um equipamento esportivo, como estamos fazendo ao lado do Centro de Convenções”, declarou.

Para quem for passear com as crianças, a nova orla tem quatro parques infantis e paraciclos. São 25 quiosques distribuídos ao longo do percurso, sendo 13 unidades funcionando como restaurantes, sete como ponto de água de coco e outros cinco para comercialização de acarajé. O projeto é da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e a administração será realizada pela Orla Brasil.

A presidente da FMLF, Tânia Scofield, destacou a magnitude da obra.

“Para que hoje a gente tenha essa área de lazer e esporte entre Pituaçu e Jaguaribe, foi preciso fazer uma grande intervenção na estrutura de toda a orla. A primeira coisa que pensamos foi transferir a via de veículos, que antes descia pela orla, para a parte interna. Isso foi necessário para criar uma área de lazer ampla, com calçadão, ciclovia, quiosques, restaurantes”, afirmou.

Foram sete trechos entregues nesta gestão: Farol de Itapuã (trecho 3 e 4), Stella Maris, Praia do Flamengo, Ipitanga, Porto da Lenha e Pituaçu. Entre 2013 e 2025, foram requalificados 33 trechos de mar em Salvador.

A vice-prefeita Ana Paula Matos celebrou a conquista.

“Hoje, deixamos mais um legado para a nossa cidade, uma orla com infraestrutura moderna e pensada para ampliar a experiência de quem vive e visita Salvador. Cada equipamento, cada espaço revitalizado reafirma nosso compromisso com uma cidade mais acolhedora, vibrante e cheia de oportunidades. O Palco Nelson Rufino simboliza essa força da nossa cultura, celebrando a criatividade e a musicalidade que fazem de Salvador um destino único. Tenho certeza de que esta nova orla vai atrair ainda mais turistas e fortalecer o orgulho dos soteropolitanos”, disse.

Palco Nelson Rufino

A entrega da nova orla de Pituaçu marcou também a inauguração do palco Nelson Rufino. A cerimônia contou com a presença do próprio Nelson Rufino, que fez a apresentação inaugural ao lado da banda Batifun, marcando a estreia artística do palco e abrindo a programação especial do dia. O local terá apresentações musicais diárias a partir do dia 22 de dezembro, com samba das 16h às 20h.

Sambista Nelson Rufino foi homenageado com palco em seu nome e estátua em tamanho real. | Foto: Valter Pontes / Secom PMS

O Palco Nelson Rufino homenageia um dos grandes nomes do samba da Bahia e abre suas atividades com uma programação especial de shows e apresentações, ampliando a vocação cultural da nova orla de Salvador.

O local recebeu uma estátua do artista em tamanho real. A escultura, em fibra de vidro e cobre, leva a assinatura do artista paraense Francisco de Assis, responsável pelas estátuas de Gilberto Gil e Preta Gil, no Rio de Janeiro.

O secretário municipal da Ordem Pública, Décio Martins, afirmou que a obra criou um novo parque esportivo na orla de Salvador.

“Além disso, são 25 quiosques, dos quais 12 estarão em funcionamento até o final do ano. Já temos dois restaurantes funcionando, que estão abertos há aproximadamente 15 dias. Hoje também está sendo inaugurado oficialmente o palco Nelson Rufino, um equipamento importante para a capital, trazendo de volta o soteropolitano para frequentar a praia do Corsário”, disse.