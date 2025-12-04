NOVIDADE
Nova Orla: 25 quiosques e espaço gourmet vão transformar Pituaçu
Saiba quando o novo espaço será inaugurado na capital baiana
Por Gabriela Araújo
A tão esperada nova Orla de Pituaçu ganhou nova data de inauguração: 6 de dezembro, próximo sábado, às 9h. A entrega do espaço, que conta com um palco, que leva o nome do sambista Nelson Rufino, promete integrar o novo cartão-postal de Salvador.
Antes, o espaço estava previsto para ser entregue aos soteropolitanos no dia 20 de novembro, data em que marca o Dia da Consciência Negra.
A programação inaugural conta com uma caminhada, que será conduzida pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), e pela vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT).
Em um trecho do passeio, os presentes vão poder aproveitar o show da banda Filhos de Jorge, a bordo de um pranchão. A festa está prevista para iniciar às 10h30.
Estrutura de lazer: beach clubs e 25 novos quiosques na nova Orla
A nova orla abrange as praias do Corsário, Pituaçu e Patamares, passará a contar com 25 novos quiosques e beach clubs, oferecendo uma estrutura moderna, gastronômica e de lazer voltada para moradores e turistas.
Bares e quiosques gastronômicos
O espaço contará com 13 quiosques gastronômicos e 12 de conveniência já construídos. Seis quiosques já estão em operação, são esses:
- Ó Paí, Ó, do ator Érico Brás;
- Samba Social Clube;
- além de baianas de acarajé;
- quiosque Chopp Brahma;
- picolé Capelinha.
Além dos novos espaços, a nova orla de Pituaçu ainda contará, em breve, com a chegada de outras marcas e operações gastronômicas, como:
- Grupo Espetto Baiano;
- do Grupo Red.
Nos próximos anos, serão construídos mais 9 quiosques. A assessoria, contudo, não informou quais seriam.
Homenagem ao Samba: estátua e palco de Nelson Rufino
O cantor e compositor Nelson Rufino será homenageado com uma estátua em tamanho real no local. A homenagem também será inaugurada no próximo sábado, 6.
A estátua, em fibra de vidro com acabamento em cobre, está sendo produzida em tamanho real e contará com detalhes marcantes da personalidade do sambista, como os sapatos de couro que costuma usar.
A escultura leva a assinatura do artista plástico Francisco de Assis, o mesmo que criou as estátuas de Gilberto Gil e Preta Gil, no Rio de Janeiro.
