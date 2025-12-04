Nova Orla: 25 quiosques e espaço gourmet vão transformar Pituaçu

Nova Orla de Salvador - Foto: Divulgação | Projeto Orla Brasil

A tão esperada nova Orla de Pituaçu ganhou nova data de inauguração: 6 de dezembro, próximo sábado, às 9h. A entrega do espaço, que conta com um palco, que leva o nome do sambista Nelson Rufino, promete integrar o novo cartão-postal de Salvador.

Antes, o espaço estava previsto para ser entregue aos soteropolitanos no dia 20 de novembro, data em que marca o Dia da Consciência Negra.

A programação inaugural conta com uma caminhada, que será conduzida pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), e pela vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT).

Festa na Orla: show dos Filhos de Jorge

Em um trecho do passeio, os presentes vão poder aproveitar o show da banda Filhos de Jorge, a bordo de um pranchão. A festa está prevista para iniciar às 10h30.

Estrutura de lazer: beach clubs e 25 novos quiosques na nova Orla

A nova orla abrange as praias do Corsário, Pituaçu e Patamares, passará a contar com 25 novos quiosques e beach clubs, oferecendo uma estrutura moderna, gastronômica e de lazer voltada para moradores e turistas.

Bares e quiosques gastronômicos

O espaço contará com 13 quiosques gastronômicos e 12 de conveniência já construídos. Seis quiosques já estão em operação, são esses:

Ó Paí, Ó, do ator Érico Brás;

Samba Social Clube;

além de baianas de acarajé;

quiosque Chopp Brahma;

picolé Capelinha.

Além dos novos espaços, a nova orla de Pituaçu ainda contará, em breve, com a chegada de outras marcas e operações gastronômicas, como:

Grupo Espetto Baiano;

do Grupo Red.

Nos próximos anos, serão construídos mais 9 quiosques. A assessoria, contudo, não informou quais seriam.

Homenagem ao Samba: estátua e palco de Nelson Rufino

O cantor e compositor Nelson Rufino será homenageado com uma estátua em tamanho real no local. A homenagem também será inaugurada no próximo sábado, 6.

A estátua, em fibra de vidro com acabamento em cobre, está sendo produzida em tamanho real e contará com detalhes marcantes da personalidade do sambista, como os sapatos de couro que costuma usar.

A escultura leva a assinatura do artista plástico Francisco de Assis, o mesmo que criou as estátuas de Gilberto Gil e Preta Gil, no Rio de Janeiro.