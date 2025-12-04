Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

Nova Orla: 25 quiosques e espaço gourmet vão transformar Pituaçu

Saiba quando o novo espaço será inaugurado na capital baiana

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

04/12/2025 - 14:47 h | Atualizada em 04/12/2025 - 16:52
Nova Orla de Salvador
Nova Orla de Salvador -

A tão esperada nova Orla de Pituaçu ganhou nova data de inauguração: 6 de dezembro, próximo sábado, às 9h. A entrega do espaço, que conta com um palco, que leva o nome do sambista Nelson Rufino, promete integrar o novo cartão-postal de Salvador.

Antes, o espaço estava previsto para ser entregue aos soteropolitanos no dia 20 de novembro, data em que marca o Dia da Consciência Negra.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A programação inaugural conta com uma caminhada, que será conduzida pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), e pela vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT).

Leia Também:

Motores aquecidos: orla de Pituaçu terá carreata e exposição de carros
Circo Picolino realiza festival até domingo na orla de Pituaçu
Verão: orla de Pituaçu ganha novo cenário
Trecho de rua na orla de Pituaçu será bloqueado temporariamente

Festa na Orla: show dos Filhos de Jorge

Em um trecho do passeio, os presentes vão poder aproveitar o show da banda Filhos de Jorge, a bordo de um pranchão. A festa está prevista para iniciar às 10h30.

Estrutura de lazer: beach clubs e 25 novos quiosques na nova Orla

A nova orla abrange as praias do Corsário, Pituaçu e Patamares, passará a contar com 25 novos quiosques e beach clubs, oferecendo uma estrutura moderna, gastronômica e de lazer voltada para moradores e turistas.

Imagem ilustrativa da imagem Nova Orla: 25 quiosques e espaço gourmet vão transformar Pituaçu
| Foto: Divulgação | Projeto Orla Brasil

Bares e quiosques gastronômicos

O espaço contará com 13 quiosques gastronômicos e 12 de conveniência já construídos. Seis quiosques já estão em operação, são esses:

  • Ó Paí, Ó, do ator Érico Brás;
  • Samba Social Clube;
  • além de baianas de acarajé;
  • quiosque Chopp Brahma;
  • picolé Capelinha.

Além dos novos espaços, a nova orla de Pituaçu ainda contará, em breve, com a chegada de outras marcas e operações gastronômicas, como:

  • Grupo Espetto Baiano;
  • do Grupo Red.
Quiosques gastronômicos
Quiosques gastronômicos | Foto: Divulgação | Projeto Orla Brasil

Nos próximos anos, serão construídos mais 9 quiosques. A assessoria, contudo, não informou quais seriam.

Homenagem ao Samba: estátua e palco de Nelson Rufino

O cantor e compositor Nelson Rufino será homenageado com uma estátua em tamanho real no local. A homenagem também será inaugurada no próximo sábado, 6.

A estátua, em fibra de vidro com acabamento em cobre, está sendo produzida em tamanho real e contará com detalhes marcantes da personalidade do sambista, como os sapatos de couro que costuma usar.

A escultura leva a assinatura do artista plástico Francisco de Assis, o mesmo que criou as estátuas de Gilberto Gil e Preta Gil, no Rio de Janeiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

nova Orla de Salvador Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nova Orla de Salvador
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Nova Orla de Salvador
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Nova Orla de Salvador
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

Nova Orla de Salvador
Play

Grande protesto bloqueia Av. Gal Costa e gera caos no trânsito de Salvador

x