Verão: orla de Pituaçu ganha novo cenário

Quadras esportivas na Boca do Rio; no geral, obras receberam críticas e elogios de moradores e comerciantes - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Mesmo num fim de tarde ensolarado de dia de semana é fácil ver famílias passeando ou pessoas praticando atividades físicas na orla de Pituaçu, que está em fase final no processo de requalificação. A obra abrange um trecho de 3,1 km, da ponte Rio das Pedras até a 3ª ponte, nas imediações da Av. Professor Pinto de Aguiar, e inclui intervenções urbanísticas, revitalização de quadras poliesportivas, construção de ciclovias, academias ao ar livre e novos quiosques para restaurantes e vendas locais. Entre tantas novidades, a obra é tema de discussão entre moradores e comerciantes.

Desde a falta de acessibilidade ao local até questionamento sobre a falta de um cuidado semelhante também dentro dos bairros, os moradores da região elogiam a nova orla, mas não deixam de tecer suas críticas. Enquanto os comerciantes já percebem uma maior circulação de pessoas na área, e comemoram o crescimento potencial no número de clientes.

O comunicador e representante da Boca do Rio Magazine Associação, Marcelo Garcia, encara também uma dicotomia ao falar sobre a requalificação. Se por um lado, a “obra deixou o local muito mais bonito, dá pra ver que o número de turistas aumentou e isso é bom para o comércio”, comenta. Por outro, surge a preocupação com o aumento do custo de vida na região: “O aluguel está subindo. Imóveis novos já vêm com o preço reajustado, e isso é preocupante para um bairro que sempre foi popular”, afirma.

Já no Multishop Salvador, localizado na Boca do Rio, o supervisor administrativo do estabelecimento, Laerte Rosário, conta que a requalificação tem sido positiva para o negócio, que viu aumentar a procura pelas salas comerciais. “Era uma área que parecia meio esquecida, só ficava mais ativa no fim de ano, com o Festival da Virada. Para a área comercial a requalificação foi ótima. Tivemos procuras muito significativas para as salas comerciais de variados setores e temos visto o aumento das pessoas circulando por aqui pela manhã e no fim da tarde”, indica.

Quem compartilha um ponto de vista semelhante é a proprietária da loja “Tô no Espetinho”, Joseane Batista, que cuida do ponto na Boca do Rio. "A circulação de pessoas aumentou bastante, principalmente à noite, o que para nós, que trabalhamos nesse horário, tem sido muito bom."

‘Falta comunicação’

Porém, o cenário é mais complexo na perspectiva dos moradores. De acordo com o educador social e morador da Boca do Rio, Fabiano Silva, há elogios a elementos da requalificação, como a melhoria da iluminação pública, mas há criticas à falta de comunicação com a comunidade. "A requalificação não é ruim, mas os moradores precisam ser ouvidos. Temos dificuldade de acesso à orla, e não vemos melhorias na mobilidade urbana ou acessibilidade para pessoas com deficiência", destacou.

Segundo Marcelo Garcia, outra crítica pronunciada pelos moradores da região é que é preciso um tratamento semelhante ao que existe na orla, com as partes internas dos bairros. “As pessoas falam que (...) é feito pro turista e pro morador não. Ainda sofremos com problemas antigos dentro da Boca do Rio, dentro de Pituaçu. Moradias em situação inadequada, pessoas em situação de vulnerabilidade mesmo, que precisam realmente de apoio, do município principalmente, e que isso não mudou com o passar dos anos”, afirma o comunicador.

Entre tantas novidades uma que pode preocupar os soteropolitanos é a mudança do local do Circo Picolino. Uma das coordenadoras do circo, Luana Serrat, indica que as conversas com a Prefeitura têm acontecido de forma tranquila. “Temos uma proposta para ir para aqui perto mesmo, do lado, no mesmo território, ainda na orla. A conversa está bem legal e estamos animados. Se tudo ocorrer como tem acontecido vai ser bacana tanto pra gente, quanto pra cidade”, conta. Ela afirma que essa maior movimentação na região também é positiva para o circo.

Obras em curso

Desde o início das obras, em janeiro de 2023, foram feitas intervenções como o alargamento da Rua Carimbamba (no sentido Pituba) e uma nova via da Av. Octávio Mangabeira, que também recebeu nova iluminação e estacionamento. Além disso, foram revitalizadas 3 quadras poliesportivas, além da construção de: 3 academias ao ar livre, 4 parques infantis, 2 campos de futebol com grama sintética, 1 campo de futebol com piso de terra batida, 1 campo de beach soccer, 4 quadras de futmesa e 8 quadras de beach tennis.

Ainda falta a conclusão de 13 quiosques para restaurantes, 12 quiosques para venda de água de coco e acarajé, uma pista de bicicross, 3 postos de apoio para salva-vidas e serviços complementares de urbanismo, conforme informado em nota pela Prefeitura de Salvador.