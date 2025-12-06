Após atritos, Alcolumbre agradece Lula por obra no Amapá

Alcolumbre ao lado de Alexandre Padilha durante evento em Macapá. - Foto: João Risi / MS

Durante um evento em Macapá na sexta-feira, 5, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela construção do primeiro Centro de Radioterapia do estado do Amapá.

A expectativa é que o espaço realize até 900 sessões de atendimento por mês. A obra, incluindo os equipamentos, custou R$ 16,3 milhões. O investimento foi feito pelo governo federal, via Ministério da Saúde, por isso contou com a presença do ministro Alexandre Padilha (PT).

"Alexandre Padilha, a sua presença aqui é a presença do governo federal, do Estado brasileiro, que nunca nos faltou ao povo do Amapá. A sua presença aqui é a presença do presidente da República ajudando o nosso Amapá. Então, os meus agradecimentos ao presidente Lula", afirmou Alcolumbre.

Esta foi a primeira fala positiva de Alcolumbre ao presidente Lula em semanas, desde que o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, foi indicado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), deixada em outubro por Luis Roberto Barroso.

Desde então, Alcolumbre fez várias declarações criticando o governo e chamou de mentiroso quem afirmou que ele estava tentando "usurpar prerrogativas" do presidente da República ao definir o ritmo da sabatina de Messias.

“Algumas autoridades insistem em dizer que o presidente do Senado está usurpando as prerrogativas do presidente quando quer indicar uma vaga para o Supremo. É inacreditável a capacidade das pessoas de mentir em relação a decisões institucionais tomadas por chefes de poder”, disse.