Ala do centrão vê possibilidade de Flávio Bolsonaro desistir de candidatura

Flávio terá dificuldade em manter seu nome na disputa, avalia centrão. - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Dirigentes e líderes de partidos do centrão veem a possibilidade do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desistir de disputar a presidência da República em 2026. Na se sexta-feira, 5, ele anunciou que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o escolheu como sucessor para as eleições do ano que vem.

Parte dos políticos reagiu com ceticismo à escolha do senador, classificando o anúncio como estratégia para manter a relevância política e a militância coesa agora que Bolsonaro cumpre pena em regime fechado por tentativa de golpe de Estado, além de estar inelegível desde 2023.

Segundo essa leitura, Flávio não manteria sua candidatura até o fim. O mandato do senador acaba em 2026. Além disso, a escolha a mais de seis meses do período de registro dos candidatos em 2026 poderia contribuir para a exposição do senador, suscetível a ataques dos adversários. A informação é da Folha de S. Paulo.

Preferência por Tarcísio

Mesmo após o anúncio, o centrão mantêm a preferência por Tarcísio de Freitas (Republicanos) como candidato à Presidência. Para eles, o governador de São Paulo teria mais chance de ganhar a corrida ao Palácio do Planalto.

A avaliação de políticos consultados pela Folha é a de que eventual candidatura de Tarcísio poderia unir PL, PP, Republicanos, União Brasil e PSD na disputa contra a reeleição de Lula (PT), enquanto Flávio não deve conseguir costura semelhante.

Caso o filho mais velho de Bolsonaro concorra ao Palácio do Planalto, o cenário desenhado pelo centrão é de pulverização de candidatos na direita —hoje são mencionados como pré-candidatos os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Romeu Zema (Novo-MG) e Ratinho Júnior (PSD-PR).

Aliados do governador dizem que ele resiste a concorrer ao Planalto num cenário de competitividade de Lula e de brigas no campo bolsonarista, principalmente no clã do ex-presidente. Ele só toparia a disputa, dizem, se houvesse uma unidade.