Veja qual foi a reação de bolsonaristas baianos a indicação de Flavio

PL baiano endossou nome de Flávio à presidência. - Foto: Divulgação

A decisão de Jair Bolsonaro de indicar seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro para a disputa à Presidência da República, causou reação imediata nos membros do Partido Liberal (PL) da Bahia, que indicaram apoio ao nome do parlamentar no pleito.

Nas redes sociais, o presidente da sigla no estado e ex-ministro da Cidadania, João Roma, elogiou a escolha do ex-presidente e ainda afirmou que ninguém seria melhor para representar o Bolsonaro.

“Além de carregar o DNA, carrega os valores do amor ao Brasil, à família e à liberdade de cada cidadão. Rumo a 2026, Flávio! Estamos juntos!”, escreveu.

O deputado federal Capitão Alden comentou que com a confirmação, a discussão sobre a sucessão presidencial muda de patamar.

“Se ele aponta Flávio, é porque enxerga nele a capacidade de sustentar o legado que construiu sob ataque permanente. E, goste quem gostar, missão não é debate. Missão se cumpre. A direita perde quando se divide. A direita vence quando age como tropa: unida, disciplinada, consciente de que o inimigo é grande, organizado e sedento por poder. E hoje, diante dessa confirmação, a única postura aceitável é alinhar, fortalecer e marchar”, afirmou.

Já o deputado estadual Leandro de Jesus (PL), que apontou Bolsonaro como o maior líder político do país, os patriotas baianos e brasileiros seguirão o desejo do ex-presidente com o objetivo de "tirar o PT do poder".

"Se Bolsonaro falou, está falado. Vamos juntos com Flávio Bolsonaro na missão de despetizar o Brasil. O senador possui todas as qualidades para ser um excelente presidente, e tem se manifestado sem medo contra os violadores de direitos humanos e o sistema que persegue a oposição. Venceremos a guerra e teremos Bolsonaro livre", disse Leandro em nota enviada à imprensa.

Diego Castro, colega de parlamento de Leandro, se manifestou em seu perfil no Instagram e endossou a escolha de Bolsonaro.

“Enquanto o PT tenta vender estabilidade, a realidade é outra: a oposição está viva, unida e com projeto. Não é sobre sobrenome. É sobre defender valores que milhões carregam: liberdade, família e um Estado que sirva ao povo, não a um partido”, publicou.

Confirmação

A confirmação sobre a indicação de Jair Bolsonaro ao filho mais velho foi revelada nesta sexta-feira, 5, pelo colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles. Bolsonaro avalia que Flávio Bolsonaro vai ganhar musculatura para a disputa a partir do momento em que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo país.

Ainda na avaliação de Bolsonaro, Flávio consolida uma unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados como Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, e Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro.

Por isso, a previsão é de que o senador comece a fazer mais viagens pelo Brasil e assuma o protagonismo nos embates com o atual presidente Lula (PT).

Dentro da família Bolsonaro, Flávio também seria o candidato que passaria “previsibilidade” para a classe política e o segmento econômico, dado o perfil mais moderado que o dos irmãos.