ELEIÇÕES
Bolsonaro define filho como seu candidato à Presidência da República
Essa é a primeira vez que o ex-presidente manifesta intenção
O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta sexta-feira, 5, que seu candidato para disputar à Presidência do Brasil será seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL). A escolha de Jair foi notificada para interlocutores próximos à família.
Esta é a primeira vez que o ex-presidente, que está preso na carceragem da Polícia Federal (PF) de Brasília, manifesta tal intenção.
Bolsonaro avalia que seu primeiro filho vai ganhar musculatura para a disputa a partir do momento em que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo país.
Ainda na avaliação de Jair Bolsonaro, Flávio consolida uma unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados como Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, e Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro.
Por isso, a previsão é de que o senador comece a fazer mais viagens pelo Brasil e assuma o protagonismo nos embates com o atual presidente Lula (PT).
Leia Também:
Dentro da família Bolsonaro, Flávio também seria o candidato que passaria “previsibilidade” para a classe política e o segmento econômico, dado o perfil mais moderado que o dos irmãos.
Quais seriam os vices de Flávio e Lula
Neste cenário, o mais provável é que Michelle concorra ao Senado pelo Distrito Federal e que algum partido de centro indique o vice na chapa de Flávio.
Já pelo lado do atual governo, lideranças do PT têm defendido que Geraldo Alckmin, do PSB, seja novamente o vice da chapa encabeçada por Lula.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes