Julgamento de réus por assassinato de Marielle será em fevereiro

- Foto: Renan Olaz/ Câmara Municipal do Rio

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Flávio Dino, marcou, nesta sexta-feira, 5, as datas para o julgamento dos acusados de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018. A sessão acontecerá presencialmente nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2026.

Todos os réus estão em prisão preventiva ou domiciliar. A denúncia inclui crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e organização criminosa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ministro Alexandre de Moraes é relator do processo, que está pronto para ser julgado após o encerramento da instrução e a entrega das alegações finais do Ministério Público, das assistentes de acusação e das defesas.

Confira lista de reús: