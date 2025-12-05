STF
Julgamento de réus por assassinato de Marielle será em fevereiro
Chiquinho Brazão e outros acusados de participação serão julgados
Por Luiza Nascimento
O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Flávio Dino, marcou, nesta sexta-feira, 5, as datas para o julgamento dos acusados de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018. A sessão acontecerá presencialmente nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2026.
Todos os réus estão em prisão preventiva ou domiciliar. A denúncia inclui crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e organização criminosa.
O ministro Alexandre de Moraes é relator do processo, que está pronto para ser julgado após o encerramento da instrução e a entrega das alegações finais do Ministério Público, das assistentes de acusação e das defesas.
Confira lista de reús:
- Chiquinho Brazão (ex-deputado federal);
- Domingos Inácio Brazão (ex-conselheiro do TCE-RJ);
- João Francisco Inácio Brazão (ex-parlamentar);
- Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior (delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro);
- Ronald Paulo Alves (major da Polícia Militar);
- Robson Calixto Fonseca (policial militar).
