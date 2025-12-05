Menu
STF

Julgamento de réus por assassinato de Marielle será em fevereiro

Chiquinho Brazão e outros acusados de participação serão julgados

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/12/2025 - 11:24 h
Imagem ilustrativa da imagem Julgamento de réus por assassinato de Marielle será em fevereiro
-

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Flávio Dino, marcou, nesta sexta-feira, 5, as datas para o julgamento dos acusados de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018. A sessão acontecerá presencialmente nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2026.

Todos os réus estão em prisão preventiva ou domiciliar. A denúncia inclui crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e organização criminosa.

O ministro Alexandre de Moraes é relator do processo, que está pronto para ser julgado após o encerramento da instrução e a entrega das alegações finais do Ministério Público, das assistentes de acusação e das defesas.

Leia Também:

Assassino confesso de Marielle é transferido de Tremembé para Papuda
Dia de Marielle é aprovado na Câmara sob protesto da oposição
Caso Marielle: Hugo Motta cassa mandato de Chiquinho Brazão

Confira lista de reús:

  • Chiquinho Brazão (ex-deputado federal);
  • Domingos Inácio Brazão (ex-conselheiro do TCE-RJ);
  • João Francisco Inácio Brazão (ex-parlamentar);
  • Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior (delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro);
  • Ronald Paulo Alves (major da Polícia Militar);
  • Robson Calixto Fonseca (policial militar).

