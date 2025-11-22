POLÍCIA
Assassino confesso de Marielle é transferido de Tremembé para Papuda
O procedimento cumpre determinação do ministro Alexandre de Moraes
Por Victoria Isabel
Ronnie Lessa, que confessou o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi transferido da Penitenciária I de Tremembé (SP) para a Penitenciária IV do Distrito Federal, em Brasília, na manhã deste sábado, 22.
A transferência foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP). Em nota, o órgão informou que Lessa foi entregue à Polícia Federal no aeroporto de São José dos Campos, por volta das 11h, para ser levado à capital federal. O procedimento cumpre determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Histórico de prisão
Detido desde 2019, Lessa passou a maior parte desse período no sistema penitenciário federal, destinado a criminosos de alta periculosidade e lideranças de facções. Nessas unidades, os presos permanecem isolados e sob rígido controle de segurança.
Em 2023, após passagens por presídios federais em Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e Campo Grande (MS), ele firmou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Em troca de redução de pena, o ex-policial aceitou detalhar a execução do crime, o planejamento e indicar quem seriam os mandantes do assassinato.
Em 31 de outubro, o 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou Ronnie Lessa a 78 anos e 9 meses de prisão, e o ex-PM Élcio Queiroz, também envolvido no atentado, a 59 anos e 8 meses.
