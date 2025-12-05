Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPERCUTIU

Nicolás Maduro fala em português e pede apoio dos brasileiros

Presidente da Venezuela agradeceu ao MST

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/12/2025 - 11:03 h
Nicolás Maduro fez uma declaração em português
Nicolás Maduro fez uma declaração em português -

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez uma declaração em português nesta quinta-feira, 4, pedindo apoio dos brasileiros, enquanto militares dos Estados Unidos anunciaram um novo ataque contra um navio suspeito de transportar drogas no Pacífico Leste.

“A luta continua, a vitória é nossa. Viva a unidade do povo brasileiro, viva a unidade com o povo venezuelano. Povo do Brasil, saiam às ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e soberania. Digo-lhes toda a verdade: temos o direito à paz com soberania. Viva o Brasil”, disse Maduro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante o programa de TV ‘El Sofá’, um ministro venezuelano afirmou que o líder agradeceu ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) por um boné enviado ao presidente como gesto de admiração às organizações comunitárias socialistas de Caracas.

Leia Também:

Deputados estaduais celebram Fenagro: "Mostra vocação do interior"
Moraes é eleito 'herói' e compõe lista de mais influentes do ano por jornal britânico
Saiba quem é vereador baiano preso em operação contra desvios de R$ 4 bilhões

No mesmo dia, as Forças Armadas dos Estados Unidos confirmaram ter matado quatro homens em uma operação contra uma embarcação suspeita de tráfico de drogas em águas internacionais no Pacífico Oriental.

“Informações de inteligência confirmaram que a embarcação transportava narcóticos ilícitos e estava navegando por uma rota conhecida de narcotráfico no Pacífico Oriental”, declarou o Exército americano em comunicado.

Desde setembro, as tropas dos EUA realizaram ao menos 23 ataques contra barcos suspeitos de narcotráfico, resultando na morte de mais de 80 pessoas, enquanto o presidenteDonald Trump intensifica a pressão sobre o regime de Maduro. Washington acusa o presidente venezuelano de facilitar o tráfico de drogas, acusação que ele nega de forma categórica.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Nicolás Maduro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nicolás Maduro fez uma declaração em português
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Nicolás Maduro fez uma declaração em português
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Nicolás Maduro fez uma declaração em português
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Nicolás Maduro fez uma declaração em português
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x