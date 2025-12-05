Nicolás Maduro fala em português e pede apoio dos brasileiros

Nicolás Maduro fez uma declaração em português - Foto: Reprodução | TeleSUR

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez uma declaração em português nesta quinta-feira, 4, pedindo apoio dos brasileiros, enquanto militares dos Estados Unidos anunciaram um novo ataque contra um navio suspeito de transportar drogas no Pacífico Leste.

“A luta continua, a vitória é nossa. Viva a unidade do povo brasileiro, viva a unidade com o povo venezuelano. Povo do Brasil, saiam às ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e soberania. Digo-lhes toda a verdade: temos o direito à paz com soberania. Viva o Brasil”, disse Maduro.

Durante o programa de TV ‘El Sofá’, um ministro venezuelano afirmou que o líder agradeceu ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) por um boné enviado ao presidente como gesto de admiração às organizações comunitárias socialistas de Caracas.

No mesmo dia, as Forças Armadas dos Estados Unidos confirmaram ter matado quatro homens em uma operação contra uma embarcação suspeita de tráfico de drogas em águas internacionais no Pacífico Oriental.

“Informações de inteligência confirmaram que a embarcação transportava narcóticos ilícitos e estava navegando por uma rota conhecida de narcotráfico no Pacífico Oriental”, declarou o Exército americano em comunicado.

Desde setembro, as tropas dos EUA realizaram ao menos 23 ataques contra barcos suspeitos de narcotráfico, resultando na morte de mais de 80 pessoas, enquanto o presidenteDonald Trump intensifica a pressão sobre o regime de Maduro. Washington acusa o presidente venezuelano de facilitar o tráfico de drogas, acusação que ele nega de forma categórica.