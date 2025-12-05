Saiba quem é vereador baiano preso em operação contra desvios de R$ 4 bilhões

Em Jaguarari, um imóvel ligado ao vereador foi alvo de mandado de busca e apreensão, resultando na localização de celulares e documentos. - Foto: Reprodução | TSE

O vereador Marcos Araújo da Silva (PSB), conhecido como Marcão da Pipa, do município de Jaguarari, na Bahia, foi preso, nesta quinta-feira, 4. Ele é acusado de integrar uma organização criminosa responsável por esquema que movimentou mais de R$ 4 bilhões.

Uma fonte confirmou a identidade do vereador com exclusividade ao portal A TARDE. Em Jaguarari, um imóvel ligado ao vereador foi alvo de mandado de busca e apreensão, resultando na localização de celulares e documentos.

A prisão integrou a operação “Anátema: Fase 2”, deflagrada pela Polícia Civil.

Outros cinco suspeitos foram presos durante a ação. Os mandados de prisão de busca foram cumpridos na Bahia, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. No estado baiano, a operação ocorreu em Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Feira de Santana e Santo Estêvão.

As diligências continuam para o cumprimento das ordens judiciais restantes. Marcão da Pipa será encaminhado ao presídio, onde fica à disposição da justiça.

No mês de setembro o vereador foi alvo da Operação Anátema, que teve andamento e mobilizou equipes nos estados da Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná.

Outro vereador baiano foi preso em setembro

Na primeira fase, o vereador Ailton Leal, do Partido dos Trabalhadores (PT) de Santo Estevão, foi preso. De acordo com informações da Polícia Civil, o político seria dono de um posto de combustíveis usado como instrumento de lavagem de capitais.

No local, foram apreendidos cerca de R$ 18 mil em espécie, cheques, contratos, armas, veículos e documentos, além da constatação de indícios de sonegação fiscal, que serão apurados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Ailton Leal é irmão de um traficante de alta periculosidade morto em confronto com a polícia em 2017. Nas eleições municipais de 2024, ele obteve 963 votos para o cargo de vereador.

Vazamento de informações

De acordo com o diretor do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), delegado Fábio Lordello, a deflagração desta fase precisou ser antecipada após o vazamento de informações sigilosas em veículos de imprensa baianos, o que comprometeu as medidas planejadas.

O portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do PSB, que em nota, informou que "o Partido Socialista Brasileiro da Bahia (PSB-BA) recebeu, com atenção a notícia da prisão do vereador Marcão Pipa, filiado ao partido, por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas".

"A sigla acompanha o caso e aguarda o andamento das investigações conduzidas pelas autoridades competentes para, somente após sua conclusão, adotar as medidas cabíveis no âmbito partidário", explica a nota oficial.