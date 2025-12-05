Vereador baiano é preso em operação contra organização criminosa

- Foto: Divulgação/Ascom PCBA

Um vereador baiano foi preso, nesta quinta-feira, 4, por suspeita de integrar uma organização criminosa responsável por esquema que movimentou mais de R$ 4 bilhões. A prisão integrou a operação “Anátema: Fase 2”, deflagrada pela Polícia Civil.

Outros cinco suspeitos foram presos durante a ação. Os mandados de prisão de busca foram cumpridos na Bahia, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. No estado baiano, a operação ocorreu em Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Feira de Santana e Santo Estêvão.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As diligências continuam para o cumprimento das ordens judiciais restantes.

Vazamento de informações

De acordo com o diretor do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), delegado Fábio Lordello, a deflagração desta fase precisou ser antecipada após o vazamento de informações sigilosas em veículos de imprensa baianos, o que comprometeu as medidas planejadas.

“O vazamento de dados protegidos por sigilo judicial constitui grave afronta à investigação. Serão adotadas as providências cabíveis para rigorosa apuração da origem desse ilícito, incluindo a instauração de procedimento específico para responsabilização de todos os envolvidos”, afirmou.

Operação Anátema

A primeira fase da Operação Anátema ocorreu em setembro de 2025, quando sete integrantes da organização criminosa liderada por Fábio Souza Santos, conhecido como “Geleia”, foram presos.

Foragido do sistema prisional desde 2023, o líder comandava um núcleo que movimentou mais de R$ 4 bilhões em cinco anos, sobretudo por meio do tráfico de drogas. O aprofundamento das análises financeiras, telemáticas e patrimoniais fundamentou o avanço da investigação.

A ação desta quinta-feira contou com atuação integrada entre o DRACO, unidades do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN) de Juazeiro, Senhor do Bonfim e Feira de Santana, e as Polícias Civis de Minas Gerais (PCMG), Paraná (PCPR) e Santa Catarina (PCSC). A operação segue em andamento, com novas informações a serem divulgadas conforme evolução das diligências e autorização judicial.

Prisão do vereador Ailton Leal

Na primeira fase, o vereador Ailton Leal, do Partido dos Trabalhadores (PT) de Santo Estevão, foi preso. De acordo com informações da Polícia Civil, o político seria dono de um posto de combustíveis usado como instrumento de lavagem de capitais.

No local, foram apreendidos cerca de R$ 18 mil em espécie, cheques, contratos, armas, veículos e documentos, além da constatação de indícios de sonegação fiscal, que serão apurados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Ailton Leal é irmão de um traficante de alta periculosidade morto em confronto com a polícia em 2017. Nas eleições municipais de 2024, ele obteve 963 votos para o cargo de vereador