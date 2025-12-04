Menu
POLÍCIA
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Idoso de 80 anos é preso suspeito de estuprar criança de 7 anos

Ele oferecia doces e dinheiro à vítima e a ameaçava

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/12/2025 - 23:58 h
Criança tinha vínculo familiar próximo ao homem
Criança tinha vínculo familiar próximo ao homem -

Na noite desta quarta-feira, 3, um idoso, de 80 anos, foi preso em flagrante no município de Poções, cidade da região sudeste do estado, suspeito de abusar sexualmente de uma criança, de 7 anos. A polícia chegou até ele depois de denúncias feitas pela mãe da vítima e pelo Conselho Tutelar.

Segundo informações da Polícia Civil, a criança tinha vínculo familiar próximo ao homem ele se aproveitada da situação para praticar o crime. Ainda conforme a polícia, o idoso agia de forma reiterada, atraindo a vítima com doces e pequenas quantias em dinheiro. Além disso, a ameaçava para impedir que contasse os crimes.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial da cidade e o homem segue custodiado à disposição da Justiça. A criança está recebendo atendimento especializado.

