ESTUPRO DE VULNERÁVEL
Idoso de 80 anos é preso suspeito de estuprar criança de 7 anos
Ele oferecia doces e dinheiro à vítima e a ameaçava
Por Andrêzza Moura
Na noite desta quarta-feira, 3, um idoso, de 80 anos, foi preso em flagrante no município de Poções, cidade da região sudeste do estado, suspeito de abusar sexualmente de uma criança, de 7 anos. A polícia chegou até ele depois de denúncias feitas pela mãe da vítima e pelo Conselho Tutelar.
Segundo informações da Polícia Civil, a criança tinha vínculo familiar próximo ao homem ele se aproveitada da situação para praticar o crime. Ainda conforme a polícia, o idoso agia de forma reiterada, atraindo a vítima com doces e pequenas quantias em dinheiro. Além disso, a ameaçava para impedir que contasse os crimes.
O caso foi registrado na Delegacia Territorial da cidade e o homem segue custodiado à disposição da Justiça. A criança está recebendo atendimento especializado.
