Motorista é levado à força de casa por criminosos e segue desaparecido

Darlan foi retirado de casa, por volta das 5h, desta quinta-feira, 4 - Foto: Reprodução

Desde às 5h da manhã desta quinta-feira, 4, o motorista de lotação Darlan Santana dos Santos, de 44 anos, está desaparecido. Ele foi retirado à força de dentro de casa, no bairro Pequi, em Eunápolis, no sul do estado.

De acordo com informações da Polícia Civil, a esposa de Darlan esteva na 1ª Delegacia Territorial, por volta das 8h47, para registrar ocorrência. Em depoimento, ela contou que, ao retornar para casa, às 5h25, viu que o imóvel estava completamente revirado.

Carro que ele usava para trabalhar foi encontrado incendiado | Foto: Reprodução

Ela encontrou uma faca em cima da cama, uma ponta de cigarro na garagem e um secador de cabelo com o fio cortado nos fundos da residência, sugerindo que os criminosos poderiam ter amarrado a vítima.

O carro do motorista, um Fiat Argo branco, também foi levado pelos criminisos. O veículo, que era alugado para trabalho, foi localizado incendiado, por volta das 11h30, nos bairro Antares, próximo ao Parque de Vaquejada.

Veículo de Darlan | Foto: Reprodução

Segundo os vizinhos, momentos antes do crimes, dois homens foram vistos em atitude suspeita nas proximidades da casa. Eles estavam em uma motocicleta. Até o momento, a Polícia Civil trata o caso como roubo seguido de sequestro/cárcere privado e mantém buscas ativas para localizar a vítima e identificar os autores do crime.

Até a noite desta quinta-feira, Darlan permanecia desaparecido | Foto: Reprodução

A mãe de Darlan, Angélica Santana, professora em Eunápolis, afirmou que, aparentemente, nada foi levado da casa, inclusive, o celular dele permaneceu no local.

O Serviço de Investigação da Delegacia Territorial disponibiliza o telefone (73) 98196-3666, que também funciona via WhatsApp, para receber denúncias anônimas que possam ajudar nas investigações. As informações são do site Liberdade News.