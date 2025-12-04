CADÊ DARLAN?
Motorista é levado à força de casa por criminosos e segue desaparecido
Carro dele foi localizado incendiado, horas depois do rapto
Por Andrêzza Moura
Desde às 5h da manhã desta quinta-feira, 4, o motorista de lotação Darlan Santana dos Santos, de 44 anos, está desaparecido. Ele foi retirado à força de dentro de casa, no bairro Pequi, em Eunápolis, no sul do estado.
De acordo com informações da Polícia Civil, a esposa de Darlan esteva na 1ª Delegacia Territorial, por volta das 8h47, para registrar ocorrência. Em depoimento, ela contou que, ao retornar para casa, às 5h25, viu que o imóvel estava completamente revirado.
Ela encontrou uma faca em cima da cama, uma ponta de cigarro na garagem e um secador de cabelo com o fio cortado nos fundos da residência, sugerindo que os criminosos poderiam ter amarrado a vítima.
O carro do motorista, um Fiat Argo branco, também foi levado pelos criminisos. O veículo, que era alugado para trabalho, foi localizado incendiado, por volta das 11h30, nos bairro Antares, próximo ao Parque de Vaquejada.
Segundo os vizinhos, momentos antes do crimes, dois homens foram vistos em atitude suspeita nas proximidades da casa. Eles estavam em uma motocicleta. Até o momento, a Polícia Civil trata o caso como roubo seguido de sequestro/cárcere privado e mantém buscas ativas para localizar a vítima e identificar os autores do crime.
A mãe de Darlan, Angélica Santana, professora em Eunápolis, afirmou que, aparentemente, nada foi levado da casa, inclusive, o celular dele permaneceu no local.
O Serviço de Investigação da Delegacia Territorial disponibiliza o telefone (73) 98196-3666, que também funciona via WhatsApp, para receber denúncias anônimas que possam ajudar nas investigações. As informações são do site Liberdade News.
