Bunker com cocaína é encontrado em empresa ligada ao tráfico internacional

- Foto: Divulgação PF

Um bunker com 613 quilos de cocaína foi localizado em Blumenau (SC) durante uma operação da Polícia Federal contra uma rede criminosa internacional que atuava a partir de Santa Catarina.

Segundo a corporação, o grupo é investigado por enviar grandes quantidades de droga para países europeus. Na ação, dois suspeitos foram presos e diversos bens de alto valor foram apreendidos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A operação

A operação foi realizada entre terça, 2, e quarta-feira, 3, mas só divulgada nesta quinta (4). De acordo com a PF, o entorpecente estava escondido em um imóvel pertencente a uma empresa de exportação de ligas metálicas, que teria sido utilizada como fachada para o envio de cocaína ao exterior.

O depósito subterrâneo onde o material estava foi encontrado no galpão, e máquinas pesadas precisaram ser utilizadas para permitir o acesso ao local. A droga estava dividida em vários pacotes.

A partir das informações obtidas nessa primeira apreensão, os investigadores solicitaram a prisão de um dos envolvidos e mandados de busca para um endereço ligado a ele, no bairro Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Na residência, foram recolhidos carros, embarcações, joias e documentos.

As investigações mostraram que o galpão servia como ponto de preparação e armazenamento da cocaína antes da remessa internacional. Os agentes também identificaram a participação de cidadãos britânicos, já procurados em outros países e com histórico de envolvimento no tráfico de drogas no Reino Unido.

O que diz a PF?

Em nota, a Polícia Federal afirmou que a investigação indica “a atuação de uma estrutura criminosa internacional, com base operacional em Santa Catarina, que unia atividades empresariais, suporte logístico fornecido por brasileiros e liderança exercida por estrangeiros”.