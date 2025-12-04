INVESTIGAÇÃO
Bunker com cocaína é encontrado em empresa ligada ao tráfico internacional
Grupo é investigado por enviar grandes quantidades de droga para países europeus
Por Leilane Teixeira
Um bunker com 613 quilos de cocaína foi localizado em Blumenau (SC) durante uma operação da Polícia Federal contra uma rede criminosa internacional que atuava a partir de Santa Catarina.
Segundo a corporação, o grupo é investigado por enviar grandes quantidades de droga para países europeus. Na ação, dois suspeitos foram presos e diversos bens de alto valor foram apreendidos.
A operação
A operação foi realizada entre terça, 2, e quarta-feira, 3, mas só divulgada nesta quinta (4). De acordo com a PF, o entorpecente estava escondido em um imóvel pertencente a uma empresa de exportação de ligas metálicas, que teria sido utilizada como fachada para o envio de cocaína ao exterior.
O depósito subterrâneo onde o material estava foi encontrado no galpão, e máquinas pesadas precisaram ser utilizadas para permitir o acesso ao local. A droga estava dividida em vários pacotes.
A partir das informações obtidas nessa primeira apreensão, os investigadores solicitaram a prisão de um dos envolvidos e mandados de busca para um endereço ligado a ele, no bairro Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Na residência, foram recolhidos carros, embarcações, joias e documentos.
As investigações mostraram que o galpão servia como ponto de preparação e armazenamento da cocaína antes da remessa internacional. Os agentes também identificaram a participação de cidadãos britânicos, já procurados em outros países e com histórico de envolvimento no tráfico de drogas no Reino Unido.
O que diz a PF?
Em nota, a Polícia Federal afirmou que a investigação indica “a atuação de uma estrutura criminosa internacional, com base operacional em Santa Catarina, que unia atividades empresariais, suporte logístico fornecido por brasileiros e liderança exercida por estrangeiros”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes