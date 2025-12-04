Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Bunker com cocaína é encontrado em empresa ligada ao tráfico internacional

Grupo é investigado por enviar grandes quantidades de droga para países europeus

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/12/2025 - 22:01 h
Imagem ilustrativa da imagem Bunker com cocaína é encontrado em empresa ligada ao tráfico internacional
-

Um bunker com 613 quilos de cocaína foi localizado em Blumenau (SC) durante uma operação da Polícia Federal contra uma rede criminosa internacional que atuava a partir de Santa Catarina.

Segundo a corporação, o grupo é investigado por enviar grandes quantidades de droga para países europeus. Na ação, dois suspeitos foram presos e diversos bens de alto valor foram apreendidos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A operação

A operação foi realizada entre terça, 2, e quarta-feira, 3, mas só divulgada nesta quinta (4). De acordo com a PF, o entorpecente estava escondido em um imóvel pertencente a uma empresa de exportação de ligas metálicas, que teria sido utilizada como fachada para o envio de cocaína ao exterior.

O depósito subterrâneo onde o material estava foi encontrado no galpão, e máquinas pesadas precisaram ser utilizadas para permitir o acesso ao local. A droga estava dividida em vários pacotes.

A partir das informações obtidas nessa primeira apreensão, os investigadores solicitaram a prisão de um dos envolvidos e mandados de busca para um endereço ligado a ele, no bairro Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Na residência, foram recolhidos carros, embarcações, joias e documentos.

As investigações mostraram que o galpão servia como ponto de preparação e armazenamento da cocaína antes da remessa internacional. Os agentes também identificaram a participação de cidadãos britânicos, já procurados em outros países e com histórico de envolvimento no tráfico de drogas no Reino Unido.

O que diz a PF?

Em nota, a Polícia Federal afirmou que a investigação indica “a atuação de uma estrutura criminosa internacional, com base operacional em Santa Catarina, que unia atividades empresariais, suporte logístico fornecido por brasileiros e liderança exercida por estrangeiros”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Apreensão de Cocaína blumenau crime organizado Operação policial polícia federal santa catarina tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x